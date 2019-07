Park Live Festival 12, 13, 14 июня ЦПКиО им Горького

19:19

Музыкальный фестиваль Park Live давно стал культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке

Шесть лет! Более восьмидесяти музыкальных коллективов! Сотни тысяч зрителей, незабываемые эмоции: Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Massive Attack, Gorillaz, Die Antwoord, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль" и многие многие другие.

Фестиваль проводится в Москве с 2013 года. Именно Park Live сделал доступными для Москвы не только десятки всемирно известных групп, но и открыл несколько площадок, которые впоследствии становились ключевыми для московской культурной жизни: это и площадь Промышленности на ВДНХ, и такие стадионы, как "Открытие Арена" и "ВТБ Арена". В 2018 году Park Live впервые состоялся на набережной Парка Горького! А летом 2019 года, 12, 13 и 14 июля, фестиваль снова состоится в главном парке нашей страны.

Thirty Seconds to Mars - это Джаред Лето и Шеннон Лето. Они продали более 15 миллионов копий альбомов во всем мире, и ежегодно их концерты проходят при переполненных залах и стадионах. Они получили множество премий, включая дюжину наград MTV, награду музыкального журнала Billboard, а также их рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса за самый продолжительный гастрольный тур в истории. Группа выступит 13 июля.

Bring Me The Horizon, группа, которая с легкостью собирает стадионы по всему миру, станет хедлайнером первого дня Park Live.

Хедлайнер третьего дня "Park Live 2019" - Die Antwoord! Die Antwoord - выдуманная реальность с собственными правилами. Группа называет свою музыку "практиками, расширяющими сознание", цель которых - шокировать. Можно поспорить насчет расширения сознания, но то, что Die Antwoord создали абсолютно новый стиль, собравший толпу последователей, - это факт. Как и то, что все их работы звучат и выглядят стильно и продуманно, а врожденная музыкальность и чувство ритма помогают южноафриканской троице делать треки, под которые невозможно не двигаться. "Люди живут бессознательно, так что приходится использовать свое искусство как шокер, чтобы их разбудить", - говорит Ниндзя.

Nothing But Thieves отличаются невероятной проникновенностью, обаянием и способностью погрузить в свою музыку. Nothing But Thieves - про красоту, про молодость и надрыв, в каком бы стиле не была исполнена та или иная композиция.

13 июля Парк Горького хором будет распевать суперхит Human. В этот день на Park Live впервые в Москве выступит Rag'n'Bone Man!

Российский поэт и музыкант Дельфин отыграет специальный сет, состоящий из самых громких хитов, 14 июля на сцене "Park Live".

Обладательница волшебного голоса Карен Мари Эрстед, известная нам как MØ, присоединяется к нашему большому музыкальному празднику и выступит на Park Live 14 июля.

Номинанты премии "Grammy", калифорнийцы FEVER 333 выступят на "Park Live 2019" 14 июля.

Обладатели престижной награды NME за стремительный старт карьеры Pale Waves впервые выступят в России 13 июля на сцене Park Live.

Квартет из Окленда SWMRS откроет фестиваль! В начале следующего года у музыкантов выйдет новый, второй по счету альбом.

Группа AJR, состоящая из родных братьев Адама, Джека и Райана, пополнила лайн-ап Park Live 2019. Авторы мегапопулярного хита "Weak" поднимутся на сцену фестиваля 13 июля.

Всего месяц назад они выпустили дебютный альбом "The Omnitone Collection" и уже готовятся представить его на "Park Live 2019". "Elder Island" выступят 13 июля.

Дуэт MISSIO, известный своими проникновенными и эмоциональными песнями, присоединится к MØ и Fever 333 в заключительный день Park Live 2019.

Актуальное расписание фестиваля выглядит следующим образом.