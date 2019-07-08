Дунаевский назвал плохой тенденцией повторное участие в «Евровидении»

12:00

Максим Дунаевский выступил с критикой прецедентов, когда на «Евровидение» одного и того же исполнителя отправляют по два раза.

Ранее композитор входил в экспертный совет конкурса, поэтому знаком с этими реалиями не понаслышке. «Плохая тенденция, - заявил Дунаевский в интервью «Известиям». – Снова и снова пытаться что-то там получить, чтобы удовлетворить свои амбиции, — не очень достойная, на мой взгляд, задача».

Дунаевский, уверен, что лучше отправлять на «Евровидение» молодых и разных исполнителей.«Да, кто-то проиграет, кто-то выиграет, а кто-то вообще провалится, но это проба сил и изучение новых тенденций. Нельзя всё время разыгрывать один и тот же сценарий. Это полная ерунда», — подчеркнул композитор.

При этом для молодых исполнителей песен композитор в последние годы не пишет. «Сегодняшним исполнителям не нужны композиторы, не нужны поэты, потому что на их продюсеров работают целые фабрики безымянных девочек и мальчиков, - говорит он. – Вот мы и слушаем один хлам и шлак, песенки-однодневки»

