]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Дунаевский назвал плохой тенденцией повторное участие в «Евровидении»

12:00 8.07.2019
Дунаевский назвал плохой тенденцией повторное участие в «Евровидении»
Максим Дунаевский © KM.RU, Наталья Ступникова
Материалы по теме:

Максим Дунаевский выступил с критикой прецедентов, когда на «Евровидение» одного и того же исполнителя отправляют по два раза.

Ранее композитор входил в экспертный совет конкурса, поэтому знаком с этими реалиями не понаслышке. «Плохая тенденция, - заявил Дунаевский в интервью «Известиям». – Снова и снова пытаться что-то там получить, чтобы удовлетворить свои амбиции, — не очень достойная, на мой взгляд, задача».

Дунаевский, уверен, что лучше отправлять на «Евровидение» молодых и разных исполнителей.«Да, кто-то проиграет, кто-то выиграет, а кто-то вообще провалится, но это проба сил и изучение новых тенденций. Нельзя всё время разыгрывать один и тот же сценарий. Это полная ерунда», — подчеркнул композитор.

При этом для молодых исполнителей песен композитор в последние годы не пишет. «Сегодняшним исполнителям не нужны композиторы, не нужны поэты, потому что на их продюсеров работают целые фабрики безымянных девочек и мальчиков, - говорит он. – Вот мы и слушаем один хлам и шлак, песенки-однодневки»
 

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.