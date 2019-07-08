Группа A-Studio перенесла летний концерт в Грузии

18:18

Вокалистка группы A-Studio Кэти Топурия сообщила о переносе концерта в Батуми, который должен был состоятся 27 июля.

Певица сообщила агентству РИА Новости: «Мы перенесли его, пока все не урегулируется». Топурия подчеркнула, что причиной переноса стала ситуация в стране.

Кэти Топурия является уроженкой Грузии. Она стала солисткой A-Studio в 2005 году, заменив Полину Гриффис.

Тбилиси с 20 июня сотрясают массовые акции протеста. Митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинской столице.

