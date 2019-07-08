]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Группа A-Studio перенесла летний концерт в Грузии

18:18 8.07.2019
A-Studio перенеслb летний концерт в Грузии
Фото с офстраницы A'Studio ВКонтакте

Вокалистка группы A-Studio Кэти Топурия сообщила о переносе концерта в Батуми, который должен был состоятся 27 июля.

Певица сообщила агентству РИА Новости: «Мы перенесли его, пока все не урегулируется». Топурия подчеркнула, что причиной переноса стала ситуация в стране.

Кэти Топурия является уроженкой Грузии. Она стала солисткой A-Studio в 2005 году, заменив Полину Гриффис.

Тбилиси с 20 июня сотрясают массовые акции протеста. Митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинской столице.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.