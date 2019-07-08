Группа A-Studio перенесла летний концерт в Грузии
Фото с офстраницы A'Studio ВКонтакте
Вокалистка группы A-Studio Кэти Топурия сообщила о переносе концерта в Батуми, который должен был состоятся 27 июля.
Певица сообщила агентству РИА Новости: «Мы перенесли его, пока все не урегулируется». Топурия подчеркнула, что причиной переноса стала ситуация в стране.
Кэти Топурия является уроженкой Грузии. Она стала солисткой A-Studio в 2005 году, заменив Полину Гриффис.
Тбилиси с 20 июня сотрясают массовые акции протеста. Митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинской столице.