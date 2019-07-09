]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Бывшая жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию

13:37 9.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку, пишет ТАСС.

Как заявила Миллз,  вместе с ней компенсации должны получить еще около 90 человек, которые были оклеветаны в публикациях таблоида News of the World, который выпускала News Group Newspapers.

"Мы получили крупнейшую в британской судебной истории выплату по иску о клевете в СМИ. Кроме того, нам принесли глубокие и безоговорочные извинения за преступную и целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела News Group Newspapers, используя против нас хакерские приемы, вторгаясь в нашу частную жизнь и публикуя бессчетное количество лживых измышлений в период с 1999 по 2010 год", - заявила Миллз. Она, однако, не уточнила, о какой именно сумме идет речь.

В ходе слушания, проходившего в понедельник в суде, было зачитано письменное извинение ответчиков перед Хизер Миллз и ее сестрой Фионой за вторжение сотрудников News of the World в их жизнь. Газета, переставшая выходить в 2011 году, издавалась компанией News Group Newspapers, которая сейчас продолжает выпускать другой популярный британский таблоид - The Sun. Отмечается, что одним из условий урегулирования иска сестер Миллз был именно их отказ от претензий к The Sun. При этом в исковом заявлении речь шла не о клевете, а именно о вторжению в частную жизнь.

Иск Миллз против компании, как и подобные иски, поданные другими пострадавшими, был урегулирован в досудебном порядке. 

News of the World была закрыта на фоне крупного скандала, связанного с незаконной прослушкой телефонов знаменитостей, политиков, а также членов британской королевской семьи журналистами и работавшими на таблоид частными детективами. Среди жертв незаконной практики были сотни знаменитостей: актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, один из лидеров легендарной английской группы The Beatles Пол Маккартни и Хизер Миллз, английский футболист Уэйн Руни, певец Элтон Джон и многие другие.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.07.2019, 14:31
Гость: Реалло

Эта дама очень ушлая,бывалая,тертая,бывшая высокооплачиваемая сами знаете кто.Макка на нее купился,когда ему требовалась стимуляция основного инстинкта :)
Ну и что?Всему свое время...Скоро вообще на миссис Хиггинс женится,у камина с пуншем сидеть...его право:)))
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.