Бывшая жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию

13:37

Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку, пишет ТАСС.

Как заявила Миллз, вместе с ней компенсации должны получить еще около 90 человек, которые были оклеветаны в публикациях таблоида News of the World, который выпускала News Group Newspapers.

"Мы получили крупнейшую в британской судебной истории выплату по иску о клевете в СМИ. Кроме того, нам принесли глубокие и безоговорочные извинения за преступную и целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела News Group Newspapers, используя против нас хакерские приемы, вторгаясь в нашу частную жизнь и публикуя бессчетное количество лживых измышлений в период с 1999 по 2010 год", - заявила Миллз. Она, однако, не уточнила, о какой именно сумме идет речь.

В ходе слушания, проходившего в понедельник в суде, было зачитано письменное извинение ответчиков перед Хизер Миллз и ее сестрой Фионой за вторжение сотрудников News of the World в их жизнь. Газета, переставшая выходить в 2011 году, издавалась компанией News Group Newspapers, которая сейчас продолжает выпускать другой популярный британский таблоид - The Sun. Отмечается, что одним из условий урегулирования иска сестер Миллз был именно их отказ от претензий к The Sun. При этом в исковом заявлении речь шла не о клевете, а именно о вторжению в частную жизнь.

Иск Миллз против компании, как и подобные иски, поданные другими пострадавшими, был урегулирован в досудебном порядке.

News of the World была закрыта на фоне крупного скандала, связанного с незаконной прослушкой телефонов знаменитостей, политиков, а также членов британской королевской семьи журналистами и работавшими на таблоид частными детективами. Среди жертв незаконной практики были сотни знаменитостей: актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, один из лидеров легендарной английской группы The Beatles Пол Маккартни и Хизер Миллз, английский футболист Уэйн Руни, певец Элтон Джон и многие другие.