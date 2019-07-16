Александр Маршал: «С Украиной и Белоруссией у нас великое будущее – мы все равно будем вместе!»

Александр Маршал дал 15 июля пресс-конференцию на фестивале «Славянский базар»

Александр Маршал

Певец много рассказывал о своем детстве, родителях, семье. «С отцом у меня связь, - признался Маршал. – Она была и в юности, и в детстве. Он умер в 2001-м, но связь осталась и сейчас. Уверен, что отец гордится мной. В молодости батя скептически относился к моим музыкальным вкусам. Но в 1989-м, когда мы выступали в Москве с легендами мирового рока, он сидел на трибунах и удивлялся: «Почему раньше такое не слушал? Это же музыка для летчиков!»» .

В юности Маршал мог пойти по стопам отца – военного летчика. Однако любовь к музыке в итоге возобладала. «Музыка во мне побеждала всегда, - заметил он. – Впервые на танцплощадке я выступил в 7-м классе на летних каникулах у дедушки с бабушкой. Заработал 80 рублей, отдал бабушке, и она заплакала, потому что пенсия у нее была 30. Идя по стопам отца, я поступил в военное училище. Но на третьем курсе музыка победила. Уходить было тяжело, тем более, учился я хорошо. Меня не хотели отпускать, у меня там был ВИА, который гремел на весь Ставрополь. Авиация и музыка – это две вещи, благодаря которым я живу на этом свете».

Что интересно, похожий выбор пришлось делать недавно и сыну певца Артему;: «Мой сын Артем сейчас записывает сольную пластинку. Он рэпер, надеюсь, скоро вы его услышите. Он долго искал себя, сам попросился в армию, попал в спецназ. Я был несказанно счастлив. Но он повредил колено, долго лечился, поэтому армия на этом для него закончилась».

Для самого Маршала армия на этом «не закончилась», потому что патриотическая тема стала в его творчестве одной из определяющих. Ради этого ему даже пришлось около двадцати лет назад поменять рок на шансон. «Я бы не сказал, что это смена направлений, - комментирует сам певец такие метаморфозы. – Это просто жизнь. Я счастлив, что могу петь в разных стилях. Не всем исполнителям это дано. Я часто бывал в горячих точках, и писать об этих ребятах в стиле рок – это все равно, что прибить к «Мерседесу» колесо от телеги. Но на концертах у меня есть блок и рока, и шансона. Мне нравится быть разным. С возрастом орать все тяжелее, и смена стилей мне помогает оставаться в хорошей форме».

Певец пребывает не только в великолепной вокальной, но и физической форме. «Не было бы счастья, да несчастье помогло, - признался он. – У меня вылезла грыжа между 3-м и 4-м позвонком. Лена Малышева мне посоветовала доктора Дзукаева. Тот сделал снимок и предложил операцию, установив искусственный имплант. Чтобы к нему не попасть вновь, я вынужден заниматься каждый день, делая упражнения, когда ты сопротивляешься притяжению земли. Без этого я из дома не выхожу».

Александр Маршал с ведущим пресс-конференции Сергеем Шустицкким

В отличие от многих артистов, боящихся потерять в своем гастрольном заработке, Маршал охотно высказывается на злободневные темы: «Пару лет назад у меня был тур по Латвии, Литве и Эстонии. Были полные залы, такого приема не припомню давно. Простые люди в этой дележке вообще ни при чем. Касаемо Украины скажу, что после демобилизации отец с матерью переехали в Киев. Я там никогда не жил, но приезжал туда в отпуск. Украину я люблю так же, как Россию. Отец ушел в 2001-м, я его еще хоронил. Три года назад умерла мама. Я позвонил друзьям, попросил подстраховать. СБУ меня не пустила, а друзья кремировали маму и привезли в Москву урну. Год назад умерла моя сестра… Теперь они обе на Ваганьково. Своим врагам, которые разделили наши страны, я этого не желаю»

Тем не менее, певец верит, что славянские народы когда-нибудь будут единым целым: «В свете последних событий в мире и между нашими государствами «Славянский базар» - это важный шаг к тому, чтобы быть вместе. Россию, Белоруссию и Украину нельзя разделить. Мы одним миром мазаны, и, надеюсь, здравый смысл возобладает.С Украиной и Белоруссией у нас великое будущее – мы все равно будем вместе!»

Фото с сайта fest-sbv.by