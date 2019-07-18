Мадонну обвинили в расовой дискриминации из-за фото детей с арбузами

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Мадонна подверглась травле за публикацию в Инстаграме фото своих приемных темнокожих детей и разгневала пользователей сети.

Певица поплатилась за то, что поделилась снимками, на которых запечатлены близнецы Эстер и Стелла, сообщает Lenta.Ru. В кадре видна рука самой Мадонны, в которой та держит арбуз. Композиция построена таким, что кусок арбуза выглядит как юбка ее дочерей.

Пользователи Твитера подобные изображения посчитали проявлением расовой дискриминации в связи с существованием стереотипа о том, что темнокожие любят есть арбузы.

Типовая критика выглядит так: «Так Мадонна действительно думала, что может фотографировать своих чернокожих детей с арбузом? Она не может быть настолько невежественной».

Фото, вызвавшее бурю в стакане, из Инстаграма Мадонны

Ранее интернет-пользователи раскритиковали фотографии детей певицы Пинк, бегающих по территории мемориала жертвам Холокоста. В ответ певица напомнила о своих еврейских корнях.

