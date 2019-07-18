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Мадонну обвинили в расовой дискриминации из-за фото детей с арбузами

12:10 18.07.2019

Мадонна подверглась травле за публикацию в Инстаграме фото своих приемных темнокожих детей и разгневала пользователей сети.

Певица поплатилась за то, что поделилась снимками, на которых запечатлены близнецы Эстер и Стелла, сообщает Lenta.Ru. В кадре видна рука самой Мадонны, в которой та держит арбуз. Композиция построена таким, что кусок арбуза выглядит как юбка ее дочерей.

Пользователи Твитера подобные изображения посчитали проявлением расовой дискриминации в связи с существованием стереотипа о том, что темнокожие любят есть арбузы.

Типовая критика выглядит так: «Так Мадонна действительно думала, что может фотографировать своих чернокожих детей с арбузом? Она не может быть настолько невежественной».

Фото, вызвавшее бурю в стакане, из Инстаграма Мадонны

Ранее интернет-пользователи раскритиковали фотографии детей певицы Пинк, бегающих по территории мемориала жертвам Холокоста. В ответ певица напомнила о своих еврейских корнях.
 

Темы: Борьба с пропагандой расовой национальной и религиозной ненависти в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 14:53
Гость: Они там совсем помешались на расизме

Совсем оборзели
18.07.2019, 13:56
Гость: Оллес

Самое смешное,что в расизме обвиняют очень большую,просто патологическую любительницу чернозадых рубероидов :)))
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