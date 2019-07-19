«Кооператив Ништяк», 21 июля, «Китайский летчик Джао Да»

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Вечер абсолютного олдскульного андеграунда

Коллектив оккультноумышленников КооперативништяК древен как квадратный череп питекантропа, крепок как спирт Рояль и прекрасен как Эмма-О. Данный сет, нервный и тревожный - квинтэссенция тридцатипятилетних исследований, темная материя, приправленная ядовитым цинизмом, лютыми аллегориями и бескомпромисcным нигилизмом. Возрадуйтесь, грешники, ибо глубокий блэк, скрежещущий трэш и дуболомный рок трансформируются в звонкую волну психосферных резонирующих осадков.

НИКАКОГО ШОУ-БИЗНЕСА. НИКАКИХ БОГОВ. НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ. НИКАКИХ ПРАВИЛ.

...прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите и все высоты их разорите; и возьмите во владение землю и поселитесь на ней...