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Группа «Чиж & Co» выпустит первый альбом за 20 лет

12:18 22.07.2019
Группа «Чиж & Co» выпустит первый альбом за 20 лет
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Создатель группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков объявил о выпуске нового диска после долгого перерыва.

Кроме того, каких-то пять дней назад всего четыре дня назад произошло радостное событие – у музыканта родилась внучка. Тем не менее, он выбрал время приехать на юбилейное «Нашествие» и ответить на вопросы в пресс-центре НСН.

Именно здесь он сделал сенсационное заявление. «Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота», - заявил Чиграков.

Напомним, что последний на данный момент номерной студийный альбом музыканта «Гайдном буду» оказался сольным и увидел свет в 2001 году. После этого журналисты регулярно спрашивали музыканта о следующем релизе но он отвечал, что недоволен записанным свежим материалом, поэтому новые песни пока не обнародуются.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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