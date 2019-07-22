Группа «Чиж & Co» выпустит первый альбом за 20 лет

12:18

Создатель группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков объявил о выпуске нового диска после долгого перерыва.

Кроме того, каких-то пять дней назад всего четыре дня назад произошло радостное событие – у музыканта родилась внучка. Тем не менее, он выбрал время приехать на юбилейное «Нашествие» и ответить на вопросы в пресс-центре НСН.

Именно здесь он сделал сенсационное заявление. «Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота», - заявил Чиграков.

Напомним, что последний на данный момент номерной студийный альбом музыканта «Гайдном буду» оказался сольным и увидел свет в 2001 году. После этого журналисты регулярно спрашивали музыканта о следующем релизе но он отвечал, что недоволен записанным свежим материалом, поэтому новые песни пока не обнародуются.

