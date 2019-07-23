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Бывший солист «Дискотеки Авария» объединился с «Песнярами»

12:33 23.07.2019
Бывший солист «Дискотеки Авария» объединился с «Песнярами»
Юбилейный концерт. Фото с сайта fest-sbv.by

Экс-фронтмен группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев выпустил совместный трек «Калядачки» с белорусским государственным ансамблем «Песняры».

Премьера этой композиции прошла на фестивале «Славянский базар» в Витебске на грандиозном концерте в честь 50-летия «Песняров» 12 июля, где впервые после долгого перерыва спели первые солисты ансамбля Леонид Борткевич и Анатолий Кашепаров.

Сам Тимофеев с 5-летнего возраста является большим поклонником ансамбля. Не исключено, что Тимофеев все же исполнит свою детскую мечту и станет частью легендарного коллектива, как ему теперь предлагают сделать фанаты.

«Для меня это очень интересный проект, объединить «Песняров», народную песню и мой драйв — опыт «Дискотеки», - поведал артист «Телепрограмме». - Когда мне предложили записать совместно песню, я понял, что это суперидея! Петь с «Песнярами» я мечтал с раннего детства, а дать новую жизнь народной песне — дело благородное. «Калядачки» заиграли новыми красками и могут зарядить позитивом любой праздник».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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