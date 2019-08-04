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Ушел из жизни легендарный шансонье Вилли Токарев

16:30 4.08.2019
Ушел из жизни легендарный шансонье Вилли Токарев
Вилли Токарев. Фото с официального сайта певца willitokarev.ru

Легенда русского шансона Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

В мае певец был госпитализирован, сообщает Газета.Ру. Однако до последнего времени серьезных проблем со здоровьем он не испытывал и охотно делился секретами долголетия. «Открою вам два своих секрета, - говорил он «КП». – Во-первых, надо делать людям добро. Вы приносите человеку радость, он тут же начинает излучать позитивную энергию, которая передается вам. В результате в организме происходит определенная химическая реакция, которая плодотворно влияет на почки, сердце и так далее», — сказал Токарев. Вторым секретом долголетия он назвал ежедневное потребление 100 граммов водки по 33 миллиграмма за присест.

Вилли Токарев известен как исполнитель песен «Мурманчаночка», «В шумном балагане» и «Небоскребы».

Вилен Иванович Токарев (настоящее имя певца) родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. В 1974 году Вилли эмигрировал в США, где работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. В 1979 году вышла первая пластинка «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была замечена, в 1981 году — «В шумном балагане», которая принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.

В 1989 году Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами. В 1990-ые Вилли Токарев переехал в Москву и стал жить на Зубовском бульваре, затем переехал в высотный дом на Котельнической набережной. Здесь же он открыл свою студию звукозаписи.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 20:34
Гость: Александр123

Земля пухом. И рецепты долголетия хорошие. Только не понятно во втором рецепте: "ежедневное потребление 100 граммов водки по 33 миллиграмма за присест". По 33 грамма, наверно?
04.08.2019, 19:09
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Царство Небесное и вечный покой.
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