Ушел из жизни легендарный шансонье Вилли Токарев

16:30

Легенда русского шансона Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

В мае певец был госпитализирован, сообщает Газета.Ру. Однако до последнего времени серьезных проблем со здоровьем он не испытывал и охотно делился секретами долголетия. «Открою вам два своих секрета, - говорил он «КП». – Во-первых, надо делать людям добро. Вы приносите человеку радость, он тут же начинает излучать позитивную энергию, которая передается вам. В результате в организме происходит определенная химическая реакция, которая плодотворно влияет на почки, сердце и так далее», — сказал Токарев. Вторым секретом долголетия он назвал ежедневное потребление 100 граммов водки по 33 миллиграмма за присест.

Вилли Токарев известен как исполнитель песен «Мурманчаночка», «В шумном балагане» и «Небоскребы».

Вилен Иванович Токарев (настоящее имя певца) родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. В 1974 году Вилли эмигрировал в США, где работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. В 1979 году вышла первая пластинка «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была замечена, в 1981 году — «В шумном балагане», которая принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.

В 1989 году Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами. В 1990-ые Вилли Токарев переехал в Москву и стал жить на Зубовском бульваре, затем переехал в высотный дом на Котельнической набережной. Здесь же он открыл свою студию звукозаписи.

