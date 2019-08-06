Скончался советский и российский композитор Сергей Березин

11:20

Советский и российский композитор Сергей Березин ушел из жизни на 82-м году.

Факт смерти музыканта подтвердила в соцсетях близкий друг поэтесса Лариса Рубальская, передает РИА Новости. «Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя», - отметила она в Инстаграме. – Прекрасный удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя».

Серегей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем «Пламя». Также он автор песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу» и других. Песни его авторства исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие известные артисты.

