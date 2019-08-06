]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Скончался советский и российский композитор Сергей Березин

11:20 6.08.2019
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Материалы по теме:

Советский и российский композитор Сергей Березин ушел из жизни на 82-м году.

Факт смерти музыканта подтвердила в соцсетях близкий друг поэтесса Лариса Рубальская, передает РИА Новости. «Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя», - отметила она в Инстаграме. – Прекрасный удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя».

Серегей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем «Пламя». Также он автор песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу» и других. Песни его авторства исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие известные артисты.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.08.2019, 17:15
Гость: Мастер

Царствие небесное! Отличные песни. Очень жаль.
06.08.2019, 12:22
Гость: Реалло

Вообще-то у Березина была ОДНА известная песня,но зато какая замечательная! - Снег кружится...
А вот все остальное упомянутое - извините,ШАИНСКОГО.
Хороший был музыкант.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.