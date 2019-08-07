Зонг-опера TODD (обновленная версия), 9 августа, Adrenaline Stadium

15:57

Не верь ушам, а верь глазам своим

"TODD" надо посмотреть хотя бы раз,

чтобы потом возвращаться к нему снова и снова...

Ко дню рождения Михаила Горшенева!

В рамках юбилейного национального тура - впервые в Москве!

ПРЕМЬЕРА + СЮРПРИЗЫ!

Зонг-опера TODD - совершенно новое - в неожиданном, современном ключе - прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Это серьезное драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание, где каждый зритель, через сопереживание, становится участником происходящих на сцене событий.

Рок-мюзикл TODD - театрализованное представление, в музыкальной основе которого последний двухчастный - "Праздник крови", "На краю" - альбом Михаила Горшенева, где оригинальные легендарные композиции, исполняются в живую музыкантами "Короля и Шута": Александром "Ренегатом" Леонтьевым, Яковом Цвиркуновым, Павлом Сажиновым, Александром "Поручиком" Щиголевым, а также Александром Куликовым и Валерием Аркадиным.

В главной роли - Роберт Остролуцкий.

