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Зонг-опера TODD (обновленная версия), 9 августа, Adrenaline Stadium

15:57 7.08.2019
Зонг-опера TODD (обновленная версия), 9 августа, Adrenaline Stadium
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Зонг-опера TODD - совершенно новое - в неожиданном, современном ключе - прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Это серьезное драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание, где каждый зритель, через сопереживание, становится участником происходящих на сцене событий.

Рок-мюзикл TODD - театрализованное представление, в музыкальной основе которого последний двухчастный - "Праздник крови", "На краю" - альбом Михаила Горшенева, где оригинальные легендарные композиции, исполняются в живую музыкантами "Короля и Шута": Александром "Ренегатом" Леонтьевым, Яковом Цвиркуновым, Павлом Сажиновым, Александром "Поручиком" Щиголевым, а также Александром Куликовым и Валерием Аркадиным.

В главной роли - Роберт Остролуцкий.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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