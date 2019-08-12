Фанаты поздравили Глеба Самойлова с днем рождения в шахматном порядке

Глеб Самойлов отметил свой 49-й день рождения традиционным августовским концертом в Москве 8 августа

Фото предоставлено организаторами концерта

В легендарном ДК им. Горбунова, возобновившем работу недавно, Глебова группа The Matrixx выступила второй раз за последние полгода. Оба концерта ознаменовались необычной программой и отменным звуком, который, увы, далеко не всегда удается отстроить коллективу на некоторых клубных концертах.

Сегодня Глеб предпочитает брать не количеством, а качеством. Шоу в Горбушке было драматургически выверенным: например, основная программа имела кольцевую композицию, начинаясь с песни «Ein Zwei Drei Waltz» и заканчивая «Никто не выжил», где есть фраза «а мы танцуем жизнь нон-стопом». Музыканты вышли на сцену в кромешной темноте, скандируя фразу «Ein Zwei Drei Waltz». И понеслась!

В «Романтике» бас-гитаристка и клавишница The Matrixx Стася Матвеева попробовала себя еще и в роли барабанщицы, самозабвенно колоты в специально установленный для этих целей большой барабан. Как вокалистка она очень ярко проявила себя в «Последнем желании» и «Герое», а в припеве «Красной шапочке» ее голос вообще прозвучал в лучших традициях советских певиц Жанны Рождественской и Татьяны Анциферовой. А в финале «Космоса», перехватив инициативу у Глеба, спела после слов «ты ждешь, наверное…»: «…меня!».

«А вот сейчас будет то, чего ты Глеб точно не ждешь!» - удачно воспользовался моментом техник и сессионный трубач группы Владимир Елистратов. Речь шла о «партийном задании» остальных музыкантов The Matrixx – ритуальном поздравлении Глеба Самойлова с днем рождения. В ходе незапланированного антракта поклонники певца устроили паломничество к сцене с букетами, пакетами и портретами.

Желающих получить «доступ к телу» было хоть отбавляй, из-за наплыва народа ситуация могла бы запросто выйти из-под контроля. Видя это, Елистратов призвал людей выстроиться «в шахматном порядке». «Это еще как?» - заинтересованно уточнил Глеб, и получил ответ, что значит поочередно с каждого края сцены.

Подустав от нескончаемого потока дарителей, Самойлов поинтересовался, нет ли у кого дорогих подарков, типа электроники. «Нету электроники – есть наша любовь!» - тут же раздался зычный голос с балкона.

Пока мужская часть инструменталистов The Matrixx перекуривала со сценой, Стася составила Глебу компанию и терпеливо пережидала затянувшуюся паузу. Когда же, наконец, очередь рассосалась, Стася резюмировала всеобщие поздравления: «Глеб, ты самый лучший – знай об этом!» «Об этом и споем», - невозмутимо отозвался Глеб и начал петь «Сердце и печень». Действительно, человек, сочинивший строки «дружба – это крест, даже если друг скосячит», должен обладать редкими душевными качествами.

Как один из лучших российских фронтменов Глеб Самойлов проявил себя в улетной связке из «Снайпера» и «В такси». В первой он умело орудовал микрофонной стойкой, как шпагой. Во второй, переходя к припеву, заинтриговал зрителей вопросом: «И представляете что?».

