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Джазовый трубач Михаил Романов добровольно ушел из жизни

17:17 19.08.2019
Джазовый трубач Михаил Романов добровольно ушел из жизни
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова

Джазовый музыкант Михаил Романов совершил суицид на 69-м году жизни.

Супруга трубача обнаружила его тело около их дома в Санкт-Петербурге, сообщает Lenta.ru. Романов страдал от психического расстройства, из-за чего был вынужден уволиться с работы. Он принимал специальные препараты и обращался к психиатрам.

Михаил Романов — российский трубач и музыкальный педагог. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2003 году начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, он играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова и был солистом оперной студии Ленинградской консерватории.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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