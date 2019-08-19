Джазовый трубач Михаил Романов добровольно ушел из жизни

17:17

Джазовый музыкант Михаил Романов совершил суицид на 69-м году жизни.

Супруга трубача обнаружила его тело около их дома в Санкт-Петербурге, сообщает Lenta.ru. Романов страдал от психического расстройства, из-за чего был вынужден уволиться с работы. Он принимал специальные препараты и обращался к психиатрам.

Михаил Романов — российский трубач и музыкальный педагог. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2003 году начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, он играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова и был солистом оперной студии Ленинградской консерватории.

