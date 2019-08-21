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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализируют после отпуска в Болгарии

19:48 21.08.2019
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализируют после отпуска в Болгарии
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Лидия Федосеева-Шукшина будет срочно госпитализирована после отдыха в Болгарии.

На морском побережье, где у актрисы своя квартира, она проводит свой отпуск, однако перепады температуры (+30 против московских +15) сказались на ее состоянии не лучшим образом, и у нее случился сердечный приступ. «Состояние мамы действительно не из лучших, — говорит дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга «Собеседнику». — Она даже сама позвонить мне не смогла, её подруга прислала смс-сообщение. Это было в воскресенье вечером. Через два дня буду в Болгарии, тогда вся картина будет мне ясна. Жду визу как манну небесную, но раньше 22-го числа она не будет готова. К кому я только ни обращалась за помощью, но сделать документ быстрее оказалось невозможно».

Муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов хотел вылететь в Болгарию, но не смог этого сделать из-за отсутствия загранпаспорта. «Бари позвонил мне сразу, как только узнал о случившемся, - продолжает Ольга. – Говорит, что вылететь в Болгарию не может, потому что у него нет заграничного паспорта. Мол, поднял все связи, но, увы, сделать документ не смог. Ничего тут не поделаешь. Сейчас Алибасов звонит мне каждые два часа, как поговорит с мамой. Предлагает любую помощь, деньги в том числе».
 

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