Раскрыты доходы самых высокооплачиваемых певцов России

13:03

Сергей Шнуров объявлен самым высокооплачиваемым певцом в России.

Минимальный гонорар лидера группировки «Ленинград» за выступление составляет 7 миллионов рублей Кроме него, пятёрку исполнителей-мужчин с самыми высокими гонорарами также вошли Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Баста и Григорий Лепс.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в этом году занял вторую строчку рейтинга Forbes «Главные российские знаменитости 2018», сообщает МК. По оценкам экспертов, годовой доход артиста составил почти 14 млн долларов, это более 920 млн рублей. Минимальный гонорар за «обычное» выступление «Ленинграда» составляет 7 млн рублей. Корпоратив группы в декабре-январе обойдётся заказчикам в 100-120 тысяч долларов, а в новогоднюю ночь — до 250-300 тысяч долларов.

Не сильно отстает и Филипп Киркоров, хотя на гастролях артист получает в лучшем случае половину от продаж билетов: слишком много расходов на дорогостоящее шоу и команды. Киркоров зарабатывает за концерт около 1,5 миллионов рублей, а выступление на корпоративе он оценивает от 3,5 до 7 миллионов рублей. На сайтах event-агентств указывается средний ценник в 75 тысяч евро за выступление (около 5 млн рублей).

Гонорар за обычный концерт Юрия Антонова составляют в среднем 3,5 миллиона рублей, Баста зарабатывает от 2 до 7 миллионов рублей за выступление, Стас Михайлов — примерно 1,7 миллиона, Николай Басков — от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Гонорар Григория Лепса за выступление на корпоративе составляет как минимум 3 миллиона рублей, в Новый год эта сумма достигает 7 миллионов. Ценник Валерия Меладзе варьируется от 45 до 70 тысяч евро (от 3 до 5 миллионов рублей).

