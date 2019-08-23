Алиса «Посолонь»

Исполнитель: Алиса, Название: «Посолонь», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Под иконы держать ответ, мир отражая одной строкой», - говорится в песне «Алисы» «Окаянные дни». В новом альбоме «Посолонь» Константину Кинчеву удается достичь удивительной чистоты и прозрачности как в музыке, так и в поэзии. Любая из этих песен будет понятна даже малому ребенку, что наглядно продемонстрировал восьмилетний внук Кинчева Лука Панфилов, который снабдил своими солнечными рисунками каждую из 15-ти вошедших сюда композиций.

Такая кристальная ясность мысли присуща тем, кто четко определил для себя и жизненную цель, и методы ее достижения. Посолонь – это следование путем Солнца-Христа, соработничество Богу – то самое «творчество и чудотворство», которое прозревал на склоне лет Борис Пастернак. У Кинчева это соавторство с высшими силами изображено как латание «черных дыр», проделанных человечеством за все этапы эволюции:

Между небом и землёй

Я воздухом шью заплаты,

Чтобы каждый пассажир,

Кутаясь в них, взлетал.

В путь посолонь Кинчев отправляется налегке. При всей красоте слога, тексты альбома не отличаются излишней цветистостью. Вещи называются своими именами, где «небо лишь небо, а снег только снег» («Путь держим на север»). Но, конечно, это не бытовая и не чисто пейзажная лирика, а образы видимого мира, преображенные близящимся Апокалипсисом («И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» Откр. 21:1). Не потому ли конец света ассоциируется в альбоме с ливнем, очищающим от всего лишнего («Под дождем»)?

Солнце, Север, Дождь, Апрель, Апокалипсис… Все краеугольные камни последних альбомов «Алисы» здесь в наличии и служат верными ориентирами на заветном пути к «Новгородской Руси» (одновременно символ Рая и залог возвращения Домой). С одной стороны, Кинчев берет в это путешествие всех тех, «кто сбился с пути» и тех, «кто пропал» («Посолонь»), ведь, по слову Христа «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф.9:13). С другой – любому из нас суждено пройти этот путь в одиночку, что и показано в 11-тиминутной песне «Эшелон». Слушая этот тягучий потусторонний блюз, испытываешь не только катарсис, но и невольный трепет, потому что Кинчев здесь делится с нами сокровенными переживаниями пограничных состояний.

Музыкальный ландшафт альбома проработан не менее филигранно. Влияние нового гитариста Павла Зелицкого очень ощутимо. Динамичные хардовые боевики, тяжелые рок-н-роллы, песни с фолковыми мотивами и этническими инструментами Сергея Клевенского, полуакустические баллады - все это действует так, чтобы, как в «Половодье», преобразить смолу душевных терзаний в янтарь устремленного к своему Творцу духа. Но когда «отголоски большой войны, в мир проникают со всех сторон» («Окаянные дни»), «Алиса» умеренно подпускает в аранжировки индустриального холодка. Яркий пример – злободневный «Раскол», где Кинчев прямым текстом говорит о своем отношении к спровоцированной Константинопольским патриархатом церковной смуте:

Из Константинополя смердит Стамбул

Гнилью казуистик.

Византийской логикой опутан пул

Патриарших мистик.

Альбом «Посолонь» - одна из тех работ, где для понимания общего замысла важна каждая деталь, включая дизайн CD и печатные варианты текстов песен. Пластинка, которую «Алиса» выпускает своими силами, минуя коммерческие звукозаписывающие компании, доступна только на ресурсе Планета.ру – и только до 1 сентября этого года.