Стас Пьеха раскритиковал политику российских радиостанций

15:20

Певец Стас Пьеха весьма критически высказался о репертуарной стратегии современных российских радиостанций.

Артист пожаловался в своем блоге, что он нехочет писать новые песни из-за того, что их забраковывают на радио. «Вот какая штука! Я четко понял - почему нет желания писать песни (совсем его нет), - рассказал музыкант. - Песни: «Не хватает», «Листы календаря», и апогеем для меня стала песня с очень крутыми тестами по всем платформам - «Думать о ней»... и в данный момент по айтюнсу она у меня твердо идет в лидерах! Так вот, все, во что я вкладывал душу и стихи, было убито или не поддержано радиостанциями! Я не хочу писать в стол, я слишком много прилагаю усилий для того, чтобы трек состоялся, болею за каждый этап его становления... Просто нет сил больше делать это в пустоту».

Осенью Стас Пьеха готовится отметить 15-летие своей творческой деятельности большим концертом 27 октября в Кремле.

