Сергей Бобунец согрел Подмосковье посланием от Вячеслава Бутусова

Двадцать первого сентября этого года «Смысловые Галлюцинации» могли бы отметить свое тридцатилетие

Несмотря на то, что группы нет уже почти три года, а у Сергея Бобунца сейчас успешный сольный проект, «глюков» помнят и любят. «Смысловые Галлюцинации» переживали разные периоды, взлеты и падения. Порою музыкантам было трудно, что отразилось, например, в альбоме «Сделано в темноте», но, тем не менее, каждый концерт был неповторимым и запоминающимся. Те, кто хотел как-то обозначить для себя круглую дату, смогли приехать 23 сентября в Sherwood Pub в Мытищи и насладиться выступлением нынешнего проекта Сергея Бобунца.

Прощальный тур «глюков» в конце 2016 года прошел под лозунгом «Уходим в вечность». Символично, что и первая песня мытищинского сета Бубы сотоварищи называлась «Вечность с нами рядом». Только Сергей не зацикливается на прежних переживаниях, а двигается дальше. Надо было слышать с какой нескрываемой радостью он пел фразу «еще одно такое же мгновение». Ведь перед нами – мастер ловить чудесные мгновения и навсегда запечатлевать их в сердцах поклонников.

О «вечной музыке» пел некогда и «Наутилус Помпилиус», к творчеству которого на своем выступлении Сергей Бобунец не раз делал отсылки. В «Улыбайся» он акцентировал внимание на строчке «нет любви ни в чьих проводах» - оммажу «Казанове». А ближе к финалу была сыграна «Жажда» из альбома «НАУ» «Крылья», перед которой Буба не забыл передать привет от своего «земляка Славы Бутусова». Думается, выбор этого кавера во многом был обусловлен сезонными особенностями, ведь в нем упоминается «последний месяц лета». Шаманство (если оно действительно имело место) действительно удалось, ведь таких погожих летних вечеров, как этот, за последние недели в московском регионе можно было пересчитать по пальцам.

Кстати, именно Вячеславу Бутусову принадлежит фраза о том, что рок-группы, состоящие из трех человек, нередко звучат наиболее внушительно. В Мытищах команда Сергея Бобунца сыграла именно в формате трио. Неудивительно, что гитарные соло лежали на Бубе, который особенно расстарался в «Первом дне осени», «Все в порядке», «Полюсах» и, конечно же, «Вечно молодом». Но, к сожалению, от него зависело далеко не все. Прямо в начале «Зачем топтать мою любовь» у Сергея отказала электрогитара, и он вынужден был исполнять первую половину эвообще без нее. Техник вернул музыканту инструмент аккурат перед гитарным соло. В качестве компенсации «ЗТМЛ» прозвучала на бис, и на сей раз обошлось без сюрпризов.

Неполадки аппаратуры отнюдь не испортили впечатления от концерта, ведь у Сергея Бобунца – надежный тыл в лице ураганного барабанщика (и по совместительству – основного аранжировщика проекта) Евгения Никулина и благодушно-экспансивного басиста Дмитрия Фоменко. Представляя коллег, Сергей в порыве чувств назвал их «мощными парнями». Совершенно покорила Бобунца и мытищинская публика, которой он вместо фирменного прощального напутствия просто растроганно признался: «Это просто офигенно!» И отправился брататься со зрителями…