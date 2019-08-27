Определена самая высокооплачиваемая певица мира

09:30

Тейлор Свифт. Фото с офстраницы в Facebook

Деловое издание «Форбс» огласило на своем сайте ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.

Пальма первенства отдана американской исполнительнице Тейлор Свифт, которая заработала за год 185 миллионов долларов, сообщает Lenta.Ru. Львиная доля этой часть прибыли была получена благодаря ее туру Reputation. Кроме того, артистка подписала контракт с Universal’s Republic Records и выпустила новый альбом Lover.

Второе место заняла Бейонсе, чей доход оценили в 81 миллион долларов. Ее финансовый успех связывают с туром On The Run II и выходом пластинки Homecoming. Тройку замкнула барбадосская певица Рианна. Ее доход составил 62 миллиона долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли Кэти Перри (57,5 миллиона долларов), Пинк (57 миллионов долларов), Ариана Гранде (48 миллионов долларов), Дженнифер Лопес (43 миллиона долларов), Леди Гага (39,5 миллиона долларов), Селин Дион (37,5 миллиона долларов) и Шакира (35 миллионов долларов).

В июле Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Второе место заняла 22-летняя американская модель, предпринимательница и участница телешоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер. На третьей строчке — 42-летний американский рэпер Канье Уэст.

