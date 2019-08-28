Эд Ширан объявил о прекращении концертной деятельности

15:12

Фолк-рокер Эд Ширан отыграл последний концерт своего тура «Divide» 26 августа 2019 года в Chantry Park, в его родном городе Ипсвич.

Выложившись на 100%, певец в финале шоу огорошил публику новостью о том, что прекращает концертную деятельность на достаточно долгий срок. «Как вы можете знать или не знать, я был в туре «Divide» более двух лет, и это последний день. Это всё, - сказал Эд. - Это был эмоциональный день для многих за кулисами. Такое странное чувство, будто ты расстаешься с девушкой, с которой ты был в течение многих лет. Звучит странно, но это был долгий тур. Увидимся через несколько лет. Спасибо!»

Серьезность своих намерений Ширан подтвердил в интервью таблоиду Sun: « Это мой последний концерт на ближайшие 18 месяцев»

В ближайшее время музыкант планирует устроить большую вечеринку в честь окончания тура (который стал самым прибыльным в истории, побив рекорд U2), а потом посвятить себя семье, отдохнуть и провести время с женой Черри Сиборн, брак с которой он заключил в декабре 2018 года.

