Нидерланды определились с городом проведения «Евровидения»

08:45

Устроители международного песенного конкурса «Евровидение» распространили новость о том, что в 2020 году он состоится в Роттердаме.

В 2020 году будет проведен юбилейный, 65-ый конкурс «Евровидение». Право на его проведение получили Нидерланды в связи с победой их исполнителя на конкурсе в 2019 году. Певец Дункана Лоуренс с песней «Arcade» по результатам зрительского и жюри голосования занял первое место.

Стоит отметить, что призовое третье место на песенном конкурсе «Евровидение-2019» занял российский певец Сергей Лазарев.

Напомним, что Нидерланды долго не могли определиться с городом, который примет у себя «Евровидение». В начале июля стало известно, что Амстердам сложил с себя эту почетную обязанность. Такое заявление распространила 5 июля в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Градоначальница сообщила, что концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен в запланированный период.