Лидер «Танцев Минус» поделился своими тревогами накануне Дня знаний

Концерт группы «Танцев Минус» состоялся в Москве 30 августа

«16 Тонн» - родной клуб для Вячеслава Петкуна, работающего здесь много лет арт-директором. Концерты здесь проходят с неизменным аншлагом, ведь дОма и стены помогают. Вячеслав Петкун раскрывается по полной, не скупясь на свои фирменные парадоксальные комментарии. Добавьте к этому безупречно выстроенный звук, стильный видеоряд – и вы получите рецепт идеального концерта в действии.

«Танцы Минус» тяготеют к эстетике футуризма, и это касается не только текстов, но и встраивания концертной программы. Во время концертов группы на сцене творится сразу несколько реальностей, каждая из которых, с одной стороны, существует вполне обособленно, с другой – всё-таки работает на общий замысел. Каким-то деталям можно не придавать значения, однако и они важны.

Скажем, на первой же песне «Половинка» Вячеслав Петкун берет в руки бутылку с водой и трясет ее будто перкуссию. Функционально? Не очень. Но это честнее, чем использование настоящей перкуссии другими фронтменами, которые не столько играют на ней, сколько берут ее для того, чтобы просто чем-то занять руки. А тут нам дают понять, что «Танцы Минус» могут творить шоу из любых подручных средств.

В видеоряде «ТМ» преобладают геометрические фигуры, и в этом тоже можно усмотреть влияние кубофутуризма. Во время песни «10 капель» на экране появляется схематический куб, как бы намекающий на стабильность и основательность описанных в песне отношений. Под «Дерево» перед зрителями возникают квадрат (символ предметного мира) и круг (символ совершенства, которого пытается достичь герой, взбираясь вверх по стволу дерева).

В «Иду» заложенная в тексте динамика отображается стремительно ползущими вверх бегунками некоего стилизованного эквалайзера. Кстати, на своих выступлениях Вячеслав Петкун тщательно прорабатывает каждую деталь – вплоть до фонетики отдельных звуков. Иногда он потешно тянет «ууу» на припевах «Иду». Не сей раз этого не происходит, но зато вожделенное «ууу» переносится на финал песни и произносится устало – как и подобает человеку, который долго пытался угнаться за своей возлюбленной.

Ну и знаменитый конферанс Петкуна – это целая вселенная. Концерт в «Тоннах» он посвятил уходящему лету, признавшись, что его это время года особенно не греет, так как в Питере всегда промозгло. «В Питере сейчас хорошая погода», - возразила какая-то девушка. «Это ненадолго», - «утешил» ее Петкун. Игра с питерскими реалиями продолжилась и в песне «Из Ленинграда», года зрители азартно выкрикивали припев, а Петкун недоуменно отзывался: «Да ладно».

Не мог певец пройти и мимо грядущего Дня знаний. Веселый настрой зрителей он попытался объяснить отсутствием необходимости идти им через пару дней в школу. «Я до сих пор перед первым сентября испытываю тревогу – вдруг меня мама разбудит и скажет: давай, иди в школу, - признался Петкун. – Жуть, как кошмарили детей в нашей стране!». Заметим, что, попреки ожиданиям, после этих слов прозвучала вовсе не «Жуть», а «Остаться между». В этом тоже можно уловить фирменный почерк «Танцев Минус», свободных от привычных ассоциативных связей.

Красной нитью проходила через весь концерт и алкогольная тема. В начале выступления Петкун по-дружески посоветовал зрителям напиться, потому что в таком состоянии человек делается менее взыскательным. Сам он прихлебывал кофе и рефлексировал по этому поводу: «Думал ли я, что доживу до такого момента, когда буду стоять на сцене и херачить кофе, пытаясь взбодриться?».

Представляя перед новой песней «Скриншот» ролики-участники конкурса клипов на эту песню, Петкун смутился высочившему у него слову «консенсус» и заметил, что такая лексика является побочным эффектом длительного воздержания. А под занавес заметил, что играть концерт трезвым сложнее, потому что во время исполнения песен начинают одолевать разные мысли, которые становятся отвлекающими факторами.

