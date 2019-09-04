Лолита Милявская выиграла судебный иск у Первого канала

15:13

Иску компании «Си Ди Лэнд контакт» к Первому каналу на 50 тысяч рублей за незаконное использование песни Лолиты Милявской «На «Титанике»» в телешоу «Голос» был удовлетворен

Требования частично удовлетворил суд первой инстанции, поскольку изначально истец просил взыскать с телеканала 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. Как сообщил в суде представитель звукозаписывающей и издательской компании CD Land, ответчиком в 2017 году была показана, а затем размещена на официальном сайте телепередачи «Голос», в составе которой использовано музыкальное произведение «На «Титанике»».

Между тем, права на него по договору с Милявской принадлежат истцу. «Ответчик допустил бездоговорное использование произведения,… в связи с чем мы полагаем, что наши права были нарушены», - сказал представитель истца.

Первый канал свою вину не признал и сообщил, что за передачу в эфир спорного произведения Первый канал выплатил авторское вознаграждение по договору.

