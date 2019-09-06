Умер самый первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

12:37

Солист вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя», самый первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни.

В последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием. «Да, это правда, Юрий Петерсон скончался, - заявила Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Петерсона Татьяна Путра. – У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», - сказала Путра.

Невестка певца добавила, что прощание пройдет в понедельник 9 сентября в 9:00 в морге больницы №64, а гражданская панихида - в 10:00 того же дня в крематории Хованского кладбища.

Юрий Петерсон исполнил песни, которые пела вся страна: «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и многие другие. Он был участником вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».

