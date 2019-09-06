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Flotsam and Jetsam «The End Of Chaos»

17:53 6.09.2019 , Денис Ступников

Исполнитель: Flotsam and Jetsam, Название: «The End Of Chaos», Стиль: пауэр-трэш -метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Тогда подойду к дирижеру оркестра и палку, что машет он, я отниму, скажу ему: брысь, нам обоим здесь тесно – рубить только можно здесь мне одному!» Теперь при этих неподражаемых строках «Монгол Шуудана» представляется не только приснопамятный Ельцин, осуществивший этот подвиг, но и американская группа Flotsam and Jetsam, которая прыгнула выше своей головы.

Впервые с 1986 года на обложке альбома Flotsam and Jetsam красуется их персональный талисман Флотзилла. Монстр отнимает – нет, не дирижерскую палку - , а целый каменный факел у порушенной им Статуи Свободы. Серьезные претензии на лидерство у группы, так и не вошедшей в «большую четверку трэш-метала», на сей раз вполне оправданны. Команда выпустила великолепный скоростной альбом, уйдя от олдскульного хэви в сторону пауэр-трэша.

С первых же аккордов диска слушателю предлагается оригинальная разминка: вопреки устоявшимся канонам, Интро звучит не медленнее, а гораздо быстрее, тяжелее и насыщеннее первой песни «Prisoner of Time». Впрочем, уже в следующем треке «Control» музыканты оперативно наверстывают упущенное и задают совершенно немыслимый темп.

На этом бурлящем фоне неплохой, в целом, «Recover» кажется передышкой пред приготовлением к хаосу («Prepare for Chaos»), которое производится стремительно и основательно. В дальнейшем ощутимых провалов не наблюдается, Flotsam and Jetsam пашут с методичностью отбойного молотка, а вот вспышек хоть отбавляй. К ним стоит отнести и мелодичную «Demolition Man», и интригующую «Unwelcome Surprise».

Вряд ли Flotsam and Jetsam вырвутся в безусловные лидеры или властители дум. Но на фоне экспериментирующей Metallica и пробуксовывающих RAGE их новинка выглядит подлинным глотком свежего воздуха.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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