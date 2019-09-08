Lost Society. 18 сентября, Glastonberry

21:00

Финские трэш-металлисты Lost Society возвращаются с туром в Россию

В копилке сравнительно молодой команды уже имеется три студийных альбома, участие в мировом финале музыкального конкурса Global Battle Of Bands, выступления на крупнейших фестивалях мира, таких как Tuska Open Air, Summer Breeze, Hellfest и совместные туры с другими артистами.

Экспрессивный вокал и жёсткие риффы, которые кромсают всё на своём пути- одна из главных фишек группы. Напористая подача и дерзость в каждом движении подкупают уже с первых минут и несомненно, оставляют след в плейлисте каждого, кто хоть раз их услышал.