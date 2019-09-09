Поп-певцов задержали в Чечне за песни «сомнительного содержания»

17:24

Чеченские поп-певцы, братья Аюб и Асхаб Вахарговы, задержаны Гудермесским РОВД для проведения воспитательной беседы.

Чеченские источники сообщают, что артистов удерживают под стражей уже две недели. Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что молодые люди «неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности министром культуры ЧР, о недопустимости подобного репертуара», сообщает kavkazr.com. «Это была простая беседа, никаких иных мер к певцам не применялось», - говорит Саратова.

В июле Вахарагова и других местных музыкантов вызвал к себе Дааев и раскритиковал, потребовав получать одобрения от «специальной комиссии». «Только после этого песня имеет право уйти в народ», — говорил чиновник, добавляя, что «в республике есть "отец", власть и закон, и шутки шутить никому не позволим».

Невзирая на предупреждение, братья продолжили выступать, рекламируя свою деятельность в соцсетях. На YouTube-канал братьев подписаны 3,5 тысячи человек. Там музыканты выкладывают свои поп-песни на чеченском языке, сообщает zona.media. Последняя песня публиковалась семь месяцев назад.

