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Поезд «Великий русский артист Олег Табаков» пустили в московском метро

12:29 13.09.2019
Поезд «Великий русский артист Олег Табаков» пустили в московском метро
Олег Табаков © KM.RU, Илья Шабардин
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В столичном метро на Сухаревской в ночь на 13 сентября был запущен «Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков».

Проект подготовлен совместно с московским театром Олега Табакова, сообщает ТАСС. «Состав, посвященный основателю и художественному руководителю знаменитой «Табакерки», выдающемуся актеру и режиссеру Олегу Табакову, будет курсировать по Калужско-Рижской линии метрополитена», - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Экспозиция поезда повествует о семье актера, спектакле «Матросская тишина», с которого началась большая жизнь театра, о самой «Табакерке», новой сцене на Сухаревской, о режиссерской работе, о Табакове-учителе, об учрежденной им премии. На стенах вагонов можно увидеть редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием Табакова.

«Поезд, посвященный Олегу Табакову, - это 12 тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. Олег Павлович - это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста. Это еще раз доказывает, что московское метро нечто большее, чем просто транспорт, оно выросло в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
 

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.09.2019, 14:46
Гость: IgS

не надо бы "великий" назвали поезд его именем и хорошо. Громкие слова уж очень.
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