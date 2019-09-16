Би-2 «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra. Vol. 3»

Исполнитель: Би-2, Название: «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra. Vol. 3», Стиль: симфо-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Симфонический «БИ-2» - это совершенно отдельная история со своими альбомами, аншлаговыми концертами и пулом участников. Дискография проекта пополняется ежегодно, а в арсенале у него уже порядка 70-ти (!) песен. При этом Шура и Лева Би-2 умудряются делать каждую оркестровую пластинку штучной, со своими отличительными особенностями.

Если в самом начале пути «Би-2» в своей оркестровой ипостаси тяготели к эстраде 70-х, то диск «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra. Vol. 3» оказался посвящен киномузыке в современном ее понимании. Единственная нигде не выходившая больше песня «Ля-ля тополя» действительно озвучивала титры фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Все остальное – фантазии на тему.

Но легко представить себе пробирающую до мурашек новую версию «Родины», например, в «Ностальгии» Тарковского. Немного легкомысленно звучащий «Философский камень» отлично бы вписался в какой-нибудь современный фильм о разводе, поданный легко и без надрыва. «Сон про снег» подошел бы сложному артхаусному высказыванию, наподобие «Холодного фронта».

Как и подобает современной киномузыке, песни с альбома, помимо оркестровых инструментов, содержат электронную подкладку, за которую отвечал участник продвинутой группы Total Илья Андрус. Впрочем, синтетические звуки использованы далеко не как самая главная краска и ощутимы, только если очень внимательно вслушиваться (в «Летчике» например, они здорово передают затухающий гул покореженного пропеллера). К тому же задействованы они не во всех песнях, а преимущественно в материале диска «Горизонт событий».

По большому счету, «Горизонту событий» и посвящена львиная доля этого симфонического альбома: достаточно взглянуть на кроваво красную обложку и прорезь на ней (аналогичная, но иной формы использовалась в концертом релизе «Горизонт событий»). А выстрелившая песня «Виски» представлена аж в двух вариантах – с ритм-секцией и без оной, что может отображать состояние опьянения и похмелья.

Обнаруживаем в сет-листе и раритеты из альбома десятилетней давности «Лунапарк» - заглавную и бонусную «Деревянные солдаты», а также заново переосмысленную «Птицу на подоконнике» на стихи Ильи Кормильцева с целым рок-фронтом приглашенных вокалистов. Альбом получился настолько запредельным и всеобъемлющим, что присутствие человека с Луной вместо головы ничуть не удивляет.