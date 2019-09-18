Konfirmat «Leute»

Исполнитель: Konfirmat, Название: «Leute», Стиль: Neue Deutsche Härte, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Зачинатели Neue Deutsche Härte (новой немецкой тяжести) в буквальном смысле «уважать себя заставили». Свои «тоталитарные» по звучанию песни они исполняли преимущественно на немецком языке – и весь мир вынужден был с этим смириться. А теперь даже российские адепты этой волны поют на немецком, оставаясь при этом вполне органичными.

Яркий пример – московская группа Konfirmat, основанная в 2016-м и выпустившая в этом году дебютный альбом «Leute». За столь краткий срок команда умудрилась пройти путь от небольших андеграундных площадок до… выступления на Дне города в столичном Измайловском парке в начале сентября, куда их выбрало профессиональное жюри практически единогласно.

Оно и неудивительно, ведь у Konfirmat есть все шансы заинтересовать довольно широкую аудиторию. Дело даже не в ярких шоу группы, где яростно поют про Хиросиму и вырывают сердце плюшевому медведю. Просто, судя по их альбому «Leute», они не ставят своей целью во что бы то ни стало понравиться зрителю, а спокойно и на достойном уровне делают то, что считают нужным. А это рано или поздно приносит свои плоды.

Диск «Leute» о том, что саднит глубоко внутри и не дает душевного покоя. Реакция на эти внутренние терзания разнится от скорбных размышлений до активного отторжения. Соответственно, первая половина альбома располагает к горькой созерцательности, а вторая – к лихорадочному выбросу адреналина. Программная песня «Konfirmat» свидетельствует о том, что участники группы предпочитают живые эмоции рациональному осмыслению бытия. Например, «Hiroshima» обрисовывает ядерную катастрофу буквально четырьмя строчками и парой штрихов: грозная поступь великана и надгробие девочки. Но это не мешает оставаться песне одной из «визиток» Konfirmat.

Наиболее грувовые и прямолинейные песни диска «Drogenlied» и «Du Wirst» посвящены наркозависимости и неизбежности смерти. В прочих случаях «конфирматы» действуют тоньше: «Monolog» от лица потерявшего свою любовь героя привлекает своей тягучестью и двухголосием, а самая провокаяионная по тексту вещь «Kreuz» вводит в транс сочетанием танцевальной электроники и величественной органной партии.

«Leute» - это эпикриз глубокой душевной травмы, которая изживается на протяжении всего альбома. Первый и последний инструментал свидетельствуют о начале и конце этого непростого процесса. И если в депрессивном «Intro» леденящий женский вокализ полон безразличия к мучителям, то в финальном «Auf der anderen Seite» появляется зыбкая надежда на исцеление.

