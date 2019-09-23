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Памятник Дмитрию Хворостовскому возвели в Красноярске

15:06 23.09.2019
Памятник Дмитрию Хворостовскому возвели в Красноярске
Стоп-кадр с видео

Памятник российскому оперному тенору с мировым именем Дмитрию Хворостовскому появился 23 сентября в Красноярске.

Монумент был возведен в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств, сообщает Интерфакс. Капсулу с прахом артиста там заложили еще в августе 2018 года. Дислокацию будущего памятника определяли родители артиста - Александр и Людмила Хворостовские при участии его вдовы Флоранс.

В итоге победу в конкурсе на изготовление памятника Хворостовскому одержал проект заслуженного художника России Владимира Усова и архитектора, члена Союза архитекторов России, Андрея Касаткина. Предпочтение им отдали близкие певца.

Со дня кончины Хворостовского от онкологического заболевания исполнится 2 года 22 ноября.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 15:10
Гость: Юляша

Странно все это...жил и бабло заколачивал в любимой Англии,жировал в 5-этажном особняке в Лондоне...дети-англичане,жинка - итальяно...на Россиию плевать хотел,при чем тут,спрашивается, Красноярск ?:)
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