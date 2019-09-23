Памятник Дмитрию Хворостовскому возвели в Красноярске

15:06

Памятник российскому оперному тенору с мировым именем Дмитрию Хворостовскому появился 23 сентября в Красноярске.

Монумент был возведен в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств, сообщает Интерфакс. Капсулу с прахом артиста там заложили еще в августе 2018 года. Дислокацию будущего памятника определяли родители артиста - Александр и Людмила Хворостовские при участии его вдовы Флоранс.

В итоге победу в конкурсе на изготовление памятника Хворостовскому одержал проект заслуженного художника России Владимира Усова и архитектора, члена Союза архитекторов России, Андрея Касаткина. Предпочтение им отдали близкие певца.

Со дня кончины Хворостовского от онкологического заболевания исполнится 2 года 22 ноября.

