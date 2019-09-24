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Дидье Маруани вновь будет судиться с Филиппом Киркоровым

13:28 24.09.2019
Дидье Маруани вновь будет судиться с Филиппом Киркоровым
Филипп Киркоров © KM.RU
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Основатель французской команды Space Дидье Маруани опять подал в суд иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову.

В документе также фигурирует адвокат народного артиста и несколько изданий, сообщает «МК». Такое исковое заявление было принято в Пресненским судом Москвы.
Причиной стало обвинение Маруани в вымогательстве, выдвинутое адвокатом Киркорова. Свой ущерб первопроходец французской электроники оценил в 15 миллионов рублей. Дата заседаний пока не назначена.

Еще в марте этого года Маруани подал иск на 272 миллиона рублей против Киркорова и композитора Егора Попкова, в очередной раз обвинив артиста в плагиате. Двумя годами раньше суд не удовлетворил подобный иск Маруани.

Предметом судебных разбирательств стала песня Киркорова «Жестокая любовь» (2002). По словам адвоката Маруани в России, впервые данный трек был исполнен в 2002 году на передаче «Песня года». Согласно результатам независимой экспертизы музыка в данной песне является переработкой песни группы Space «Symphonic Space Dream» 1999 года.
 

Темы: Плагиат, Борьба за соблюдение авторских прав в России, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 15:24
Гость: good

Спасибо Дидье Маруани!!!!
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