Дидье Маруани вновь будет судиться с Филиппом Киркоровым

13:28

Основатель французской команды Space Дидье Маруани опять подал в суд иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову.

В документе также фигурирует адвокат народного артиста и несколько изданий, сообщает «МК». Такое исковое заявление было принято в Пресненским судом Москвы.

Причиной стало обвинение Маруани в вымогательстве, выдвинутое адвокатом Киркорова. Свой ущерб первопроходец французской электроники оценил в 15 миллионов рублей. Дата заседаний пока не назначена.

Еще в марте этого года Маруани подал иск на 272 миллиона рублей против Киркорова и композитора Егора Попкова, в очередной раз обвинив артиста в плагиате. Двумя годами раньше суд не удовлетворил подобный иск Маруани.

Предметом судебных разбирательств стала песня Киркорова «Жестокая любовь» (2002). По словам адвоката Маруани в России, впервые данный трек был исполнен в 2002 году на передаче «Песня года». Согласно результатам независимой экспертизы музыка в данной песне является переработкой песни группы Space «Symphonic Space Dream» 1999 года.

