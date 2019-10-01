«Северный Флот» оспорил поговорку «муж в Тверь – жена в дверь»

Группа «Северный Флот» отправилась в тур, посвященный премьере нового интернет-сингла «Спутник»

Отпраздновав осенью 2018-го свое пятилетие, «Северный Флот» не играл сольных концертов почти год. Символично, что предыдущий тур окончился в Твери, а нынешние гастроли начались 26 сентября с тверского же клуба «Биг Бен». Размах укромного английского паба с прикрепленными к потолку винилами и плюшевым Мишкой Паддингтоном в качестве хранителя места был совсем не «флотовским». Но группа отличается своей способностью показывать качественное шоу на площадках любых габаритов.

Так было и на этот раз. Сцена, прихотливо расположенная в углу, оказалась вместительной, так что в приветственной песне «Странник» было достаточно пространства и для маневров музыкантов, и для постижения зрителями видеоряда со скачущими лошадями. На высоте был и звук, который обрушивался на зрителей всей своей мощью, но отнюдь не придавливал их к земле, а приятно обволакивал.

В остальном, по замечанию Александра «Ренегата» Леонтьева, выступление имело характер «маленького творческого вечера». До ответов на вопросы дело, правда, не дошло, но на реплики из зала музыканты реагировали охотно. На концерте было немало иногородних, а приехавшая из Питера фанатка Светлана практически с самого начала стала громогласно признаваться в любви к гитаристу Якову Цвиркунову. «Ничего не меняется! – парировал Леонтьев. – Хотя, ты, Света, похорошела. Сейчас я без очков, но это чувствую».

Вожделенный сингл «Спутник» «Северный Флот» представил в остросоциальном блоке – среди песен «о любви к родной стране» «Здравствуй, страна» и антивоенной «Удачи солдат». Поскольку новинка исполнялась впервые в истории, Ренегат порадовался, что имеет дело с лояльной тверской публикой, которая его наверняка поддержит в случае ошибки. Опасения возникли из-за того, что в записи он спел «Спутник» на полтона выше, нежели привык. Но и на концерте Леонтьев без видимых усилий взял эту высоту.

Тверская публика действительно отличалась радушием, но вот чувство юмора у некоторых зрителей было специфическим. Один из них окрестил, например, зубодробительную «Мизантропию» «попсой». Ренегат ответил, что за свои 43 года слыхал о себе разное – ну, разве что, «милашкой» его не называли. «Попса обычно стоит дороже, так что – доплачивай!», - нашелся он. Но резонер продолжал упорствовать. «Куда я попал? Как такое вообще может быть?» - сокрушался Ренегат – и тут же посвятил крикуну гневную «Каждую ночь». После этого все вопросы о «попсе» отпали сами.

Перед «Вперед и вверх» Леонтьев вспомнил об известной поговорке «муж в Тверь – жена в дверь», подчеркнув, что это – не наш метод, поскольку концерт выдался семейным, а перед сценой бегали дети. Будучи заботливым отцом, Александр ревностно следил за тем, чтобы малыши не страдали от громкого звука. А девочке Юле, если вдруг станет больно ушам, посоветовал «выпить компотика».

Бис начинался с «хорошей песни для всех» «Счастье». Ренегат заметил, что «в попсовой ситуации» музыканты бы ненадолго ушли со сцены, но сейчас этого делать не будут. «Позади Москва!», - объяснил Яков Цвиркунов. Однако Леонтьев уточнил, что Москва всё-таки впереди, ведь столичная презентация «Спутника» состоится в «Горбушке» 19 октября.