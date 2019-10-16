Дирижер Коган оправдал фальшивое исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

15:27

Музыканты духового оркестра из Саудовской Аравии фальшиво исполнили гимн РФ во время визита Владимира Путина в эту страну.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал с пониманием отнестись к подобным огрехам. Поддержал его и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган, заявивший, что Саудовская Аравия долгое время была закрытой страной, поэтому ей предстоит многое изучить и скорректировать.

«Мы должны понимать, что до недавнего времени Саудовская Аравия была страной закрытой, поэтому, скорее всего, они себе и не представляли ни российский гимн как звучит, ни гимны других стран, - рассказал музыкант радио «Говорит Москва». – Я убеждён, что с гимнами других стран была бы сейчас такая же картина. Мы не должны особенно на них обижаться, потому что наверняка они проявили особенное старание и рвение в подготовке к визиту президента России. Но, видимо, они не проконсультировались со специалистами и, скорее всего, своими силами не смогли воплотить это в жизнь. Наверное, хорошая школа игры на музыкальных инструментах в Саудовской Аравии отсутствует (я так предполагаю)».

Павел Коган уверен, что в ближайшие годы ситуация с исполнением классических произведений в консервативных арабских странах кардинально поменяется к лучшему. «Они сейчас стараются восполнить этот пробел, который у них был. Я уверен, что в течение ближайших лет, десятилетий это будет изменено, потому что создаются симфонические оркестры, привлекаются иностранные дирижёры, музыканты, которые обладают определённым мастерством, чтобы создать школу в стране».

