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Дирижер Коган оправдал фальшивое исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

15:27 16.10.2019
Дирижер Коган оправдал фальшивое исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
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Музыканты духового оркестра из Саудовской Аравии фальшиво исполнили гимн РФ во время визита Владимира Путина в эту страну.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал с пониманием отнестись к подобным огрехам. Поддержал его и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган, заявивший, что Саудовская Аравия долгое время была закрытой страной, поэтому ей предстоит многое изучить и скорректировать.

«Мы должны понимать, что до недавнего времени Саудовская Аравия была страной закрытой, поэтому, скорее всего, они себе и не представляли ни российский гимн как звучит, ни гимны других стран, - рассказал музыкант радио «Говорит Москва». – Я убеждён, что с гимнами других стран была бы сейчас такая же картина. Мы не должны особенно на них обижаться, потому что наверняка они проявили особенное старание и рвение в подготовке к визиту президента России. Но, видимо, они не проконсультировались со специалистами и, скорее всего, своими силами не смогли воплотить это в жизнь. Наверное, хорошая школа игры на музыкальных инструментах в Саудовской Аравии отсутствует (я так предполагаю)».

Павел Коган уверен, что в ближайшие годы ситуация с исполнением классических произведений в консервативных арабских странах кардинально поменяется к лучшему. «Они сейчас стараются восполнить этот пробел, который у них был. Я уверен, что в течение ближайших лет, десятилетий это будет изменено, потому что создаются симфонические оркестры, привлекаются иностранные дирижёры, музыканты, которые обладают определённым мастерством, чтобы создать школу в стране».
 

Темы: Саудовская Аравия, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 23:02
Гость: Смотри ка ещё и недовольны

Какая страна,такое и исполнение.
16.10.2019, 22:36
Гость: Evgen

Как бы свои,этим музыкантам головы не отрубили.
16.10.2019, 19:40
Гость: Zahar

А, почему Павел Коган не дирижёр главного Тель-Авивского государственного
симфонического оркестра?
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