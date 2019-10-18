Обнародована новая версия причин гибели Виктора Цоя

12:28

Журналист Лев Годованник провел собственное расследование гибели лидера «Кино» Виктора Цоя и выдвинул свою версию происшедшего 15 августа 1990 года.

Исследователь сделал запрос специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, сообщает fontanka.ru. Откликнувшийся эксперт Егор Голов изучил техпаспорт дороги, а также схему аварии, унесшей жизнь рок-музыканта

Егор Голов уверен, что обустройство автомобильной дороги, на которой «Москвич» Цоя столкнулся с автобусом, не соответствовало правилам. Эксперт выдвинул гипотезу, что возможной причиной ДТП стало отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и об опасном повороте, а также об ограничении скорости. Он добавил, что Цой съехал на сужающуюся из-за моста грунтовую обочину и вылетел под автобус, уйдя в занос.

В результате эксперт резюмировал, что предупреждающие знаки могли предотвратить трагедию с большой вероятностью. Поскольку Цой был неискушенным автомобилистом, то он лишь ориентируясь на знаки, мог снизить скорость перед въездом на мост.

