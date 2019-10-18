]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Обнародована новая версия причин гибели Виктора Цоя

12:28 18.10.2019
Обнародована новая версия причин гибели Виктора Цоя
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
Материалы по теме:

Журналист Лев Годованник провел собственное расследование гибели лидера «Кино» Виктора Цоя и выдвинул свою версию происшедшего 15 августа 1990 года.

Исследователь сделал запрос специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, сообщает fontanka.ru. Откликнувшийся эксперт Егор Голов изучил техпаспорт дороги, а также схему аварии, унесшей жизнь рок-музыканта

Егор Голов уверен, что обустройство автомобильной дороги, на которой «Москвич» Цоя столкнулся с автобусом, не соответствовало правилам. Эксперт выдвинул гипотезу, что возможной причиной ДТП стало отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и об опасном повороте, а также об ограничении скорости. Он добавил, что Цой съехал на сужающуюся из-за моста грунтовую обочину и вылетел под автобус, уйдя в занос.

В результате эксперт резюмировал, что предупреждающие знаки могли предотвратить трагедию с большой вероятностью. Поскольку Цой был неискушенным автомобилистом, то он лишь ориентируясь на знаки, мог снизить скорость перед въездом на мост.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2019, 16:08
Гость: Почечник

Причина была установлена правильно: нарушение скоростного режима. На большой скорости невозможно быстро отреагировать на дорожный знак, тем более он был в наушниках и слушал музыку.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.