N & B «Обрывы сна» (сингл)

Исполнитель: N&B, Название: «Обрывы сна», Стиль: готик-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Пермский электронный N & B взял неплохой темп в выпуске новых релизов. Весной этого года появился их альбом «Жемчужины затонувшего города», поразивший музыкальных гурманов многослойным «глубоководным» саундом, стильными электронными эффектами, непредсказуемой поэзией и неожиданными аранжировочными решениями. Только что увидел свет двухпесенный сингл «Обрывы сна», а на очереди – тандем с главным уральским романтиком Сергеем Бобунцом «Нормально все».

Итак, «Обрывы сна»… N & B никогда не шли простыми путями. Их творческий метод – экспрессионизм, причем, как в поэзии так и в музыке. Переживания глубоки и исключительны, но так просто их не опишешь, не распознаешь, не разложишь по полочкам.

Заглавная песня с феноменальной хваткой, достойной магистра самых причудливых сновидений Сальвадора Дали, фиксирует механизм возникновения бессонницы. От несчастной любви сны героя становятся столь тягостными, что увиденные ночью кошмары накладывают отпечаток и на восприятие им реального мира. Поэтому проще завязать с сном вообще, нежели новь и вновь погружаться в омут пугающих видений.

Музыка, манера исполнения, аранжировка и текст отражают напряженную борьбу между сном и явью, разумом и чувствами, сердечной привязанностью и здравым смыслом. В голосе Сергея Бондаренко ощутима то беспомощная истерика, то нависающая над слушателем угроза, то безразличие пресыщенного эмоциями вампира. Симфо-электронные пассажи сменяются взрывными брейк-битовыми фрагментами. А в финале звучит фортепьяно, уносящее страдальца куда-то в Серебряный век.

Следующий трек «Не звезды» продолжает историю любовного безумия уже в декорациях винтажного декаданса. Элегическое фортепиано здесь уже использовано не как отдельная краска, а как опорный инструмент. Упоение нарастающей тоской роднит здесь N & B с другим авангардным дуэтом – «Оберманекен», но гедонизма у пермяков заметно меньше.

Да это Хаос, но продуманный до мелочей и взлелеянный, как внебрачный, но любимый сын Гармонии. Обрывки впечатлений, которые помогают вдумчивому слушателю собрать атомы переживаний в новом порядке и устоять на самом краю обрыва. Обрыва сна…

