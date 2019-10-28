«Би-2» представили революцию в виде супергеройского комикса

Группа «Би-2» представила сыграла концерты с программой NewBest 25 и 26 октября в столичном ВТБ Арена

Фото предоставлено пресс-службой группы

Поскольку «Би-2» всегда старается смотреть вперед, им несвойственно подводить итоги и выстраивать свои концерты по принципу ретроспективы. Шура Би-2 так и говорит: «Нам интереснее, что-то сделать дальше, нежели возвращаться к чему-то старому и что-то переделывать. Потому у нашей группы и нет официальных «бэстов». Нам проще сделать новый альбом, чем такую пластинку».

NewBest – исключение из правил. На пресс-брифинге перед выступлением 26 октября Лева Би-2 назвал его «паллиативом» - вынужденной мерой, позволяющей музыкантам не терять концертной формы в период работы над новой пластинкой. Однако в случае с «Би-2» песни, которые не звучали со сцены в их исполнении по 10 и больше лет встроены в новый контекст, подогнаны по саунду к последнему на данный момент альбому «Горизонт событий» и снабжены невероятным по степени масштабности и креативности видеорядом.

Судите сами. Первую песню программы «Ее глаза» «Би-2», на первый взгляд, исполнили в непривычно аскетичном для себя антураже, превратившись в безликие силуэты на фоне девственно чистого экрана. Постепенно белое полотнище заливалось нефтяного цвета жидкостью, растворяя музыкантов в непроглядной тьме. Визуализация строчки «разлилась по сердцу печаль»? Возможно. Но этот же перфоманс перебросил мостик и к следующему номеру «Революция», где есть фраза «мажет черная революция».

Кстати, в интервью нашему порталу Шура Би-2 признался, что Лева не горел желанием реанимировать «Революцию», считая ее не актуальной на современном этапе. Этот когнитивный диссонанс был заметен в видеоряде к песне, решенном в духе супергеройского комикса. Все эти кичевые «бумы», «краки» и «ооо», исходящие из уст рисованных персонажей, напоминали о том, что все в нашем мире выставлено на продажу. В том числе – и идеалы освободительной борьбы. Мультяшные «революционные» страсти обернулись роботоподобным диско в давно не исполнявшейся на электрических концертах «Би-2» «Дурочке».

Не обошлось без блока из «Горизонта событий» - «Черное солнце», «Лайки» и «Виски». По своему звучанию этот материал не выбивался из общей канвы – хотя бы потому, что «Би-2» позаботились о связующих звеньях песен программы – шумовых эффектах. В «Виски» Лева уже не переоблачался в медведя, зато костюмированный хозяин леса присутствовал в видеоряде в качестве «свадебного генерала». Затерянный среди бескрайних пшеничных полей, мишка смотрелся весьма внушительно.

За всеми этими грандиозными задумками группа не забывала о прямом контакте с залом. На возрожденной песне «Ангелы» Лева вытащил из танцпартера симпатичную белокурую барышню и, усадив ее на край сцены, спел ей балладу глаза в глаза. Девушка, явно не помня себя от счастья, закатывала глаза, закрывала лицо руками, потрясенно качала головой, но даже в этих сугубо эмоциональных проявлениях казалась весьма артистичной.

В середине концерта «Би-2» в полном составе незаметно переместились на малую сцену в противоположном конце арены и сыграли акустический сет. Над головами у музыкантов висел мультимедийный светофор, транслирующий пламя на «И корабль плывет» и песочные часы под «Варвару». Такой дорожно-транспортный антураж был обусловлен наличием в камерном блоке песни «Скользкие улицы». В итоге Лева остался на малой сцене один и принялся исполнять под акустическую гитару «Серебро», в то время, как его товарищи вернулись на основную сцену и поддержали его полномасштабным электричеством оттуда.

Специально для программы NewBest «Би-2» вновь вернули в репертуар такие редчайшие песни, как «Он плохо кончил», «Держаться за воздух» и «Зажигать». Вместо обещанных 23-х песен сыграли 26. Справлялись преимущественно своими силами, но «Мой рок-н-ролл» Шура Би-2 спел со своей дочкой Леной. В контексте этого дуэта фраза «похоже на тебя» обрела особое измерение…

Два аншлаговых шоу NewBest в ВТБ не вместили всех желающих. И уже в финале концертов музыканты анонсировали следующий концерт с этой же программой 20 июня следующего года, но с расширенным пулом песен и еще более головокружительными эффектами.