У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

12:38

Фото со страницы Максима Фадеева в соцсети

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Почувствовав сильную боль в груди, музыкант был вынужден вызвать Скорую в свой загородный дом в Подмосковье в ночь на 28 ноября, сообщает Telegram-канал Super. Прибывшие врачи обнаружили у него приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Несмотря на вызывающее опасения докторов состояние, продюсер решил не ехать в больницу. Теперь он находится дома под присмотром врачей.

Концерт Максима Фадеева в «Крокус Сити Холле» должен состояться 15 ноября. Об отмене шоу пока не сообщалось.

