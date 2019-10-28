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У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

12:38 28.10.2019
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Фото со страницы Максима Фадеева в соцсети
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Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Почувствовав сильную боль в груди, музыкант был вынужден вызвать Скорую в свой загородный дом в Подмосковье в ночь на 28 ноября, сообщает Telegram-канал Super. Прибывшие врачи обнаружили у него приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Несмотря на вызывающее опасения докторов состояние, продюсер решил не ехать в больницу. Теперь он находится дома под присмотром врачей.

Концерт Максима Фадеева в «Крокус Сити Холле» должен состояться 15 ноября. Об отмене шоу пока не сообщалось. 
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Сердце и сердечно-сосудистые заболевания
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