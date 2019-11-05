«Пилот», 9 ноября, «ГлавКлуб

18:50

В 2019 году исполняется 15 лет с момента выхода альбома группы «ПилОт» — «Рыба, крот и свинья»

Пластинка увидела свет в 2004 году и до сих пор является основной в дискографии команды, а её главные песни вот уже 15 лет неизменно звучат не только на каждом концерте «ПилОта», но и в сердцах слушателей. Композиции этого музыкального полотна объединены в общую концепцию со стихотворениями Ильи Чёрта, более полно раскрывающими замысел альбома. Поэтому можно смело утверждать, что «Рыба крот и свинья» — цельный творческий продукт с особенным настроением.

В момент выхода материал резко выделялся на фоне захлестнувшей радиоприёмники волны «рокапопса» своими откровенными, глубокими, злободневными текстами, прямолинейными, но запоминающимися мелодиями и неукротимым драйвом. Неудивительно, что пластинка не потеряла своей актуальности и 15 лет спустя, ведь её песни звучат со сцены и сегодня. Стоит отметить, что с момента релиза и до сих пор этот альбом — заслуженный лидер по количеству треков, включаемых во все концертные и фестивальные сеты «пилотов».

Многим известно, что коллектив старается избегать распространённого тренда отмечать разнообразные юбилеи «главных магнитоальбомов русского рока», поскольку активная творческая жизнь группы и без того насыщена поводами для регулярных встреч со своими зрителями. Но по очень настойчивым и многочисленным просьбам поклонников, активизировавшимся ещё пять лет назад, музыкантами было решено, в виде исключения, отметить этот важный для стольких людей рубеж.

Именно выход «РКС» позволил ещё одной широко известной в узких кругах талантливой банде из питерских подворотен стать по-настоящему народной рок-группой, песни которой сегодня знает и любит вся страна. На каждом концерте предстоящего тура альбом-юбиляр будет исполнен от начала до конца, включая фаворита фестивалей и чартов – песню «Рок», неформальный гимн поколения – «Шнурок», оду маргинальной «уличной школе» Северной столицы – «Большой Питерский Блюз» и пронзительный трек-исповедь – «Неродина».

Конечно, в большую программу также войдут и другие композиции, которые поклонники сами выбрали весной 2018 года для специальных концертов по заявкам в Москве и Петербурге.

По случаю юбилея альбома музыканты во главе с Ильёй Чёртом снова отправились пересекать магистрали страны, чтобы вместе вспомнить, какими мы с вами были 15 лет назад и посмотреть, какими стали за это время.

Ждём всех на концертах группы «ПилОт» в честь 15-летия альбома «Рыба, крот и свинья»!