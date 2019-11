Составлен список песен, которые не скучно слушать до конца

11:55

Сайт BuzzFee обнародовал итоги голосования, участники которого определяли самые нескучные песни.

Песен, которые не надоедает слушать от начала до конца, набралось всего 31, сообщает РИА Новости. Абсолютным лидером стал сингл 2006 года «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.

На второй позиции разместился шлягер Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» «I Will Always Love You» (1992 год). Третье место заняла песня «Africa» (1982 год) рок-группы Toto.

Кроме того, в рейтинг лучших треков вошли: «Someone Like You» певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, заполучивший «Оскара» хит Селин Дион «My Heart Will Go On», «Losing My Religion» рок-группы R.E.M., который в 1992 году получил две премии «Грэмми» и немеркнущий диско-хит «Dancing Queen» от шведского квартета ABBA.