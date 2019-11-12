]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Финны обвинили екатеринбургскую фолк-группу в краже гимна России

12:44 12.11.2019

Курьезная жалоба поступила на екатеринбургскую фолк-группу «Солнцеворот» на YouTube из-за использования гимна России.

Удивление вызывает тот факт, что претензия поступила с канала финского музыканта, который считает себя правообладателем. «Мы сняли клип на гимн России год назад, выложили его на YouTube, — рассказала E1.RU Анастасия Ведерникова, вокалистка группы «Солнцеворот». — Это наша оригинальная версия, но там ничего не изменено, слова и текст».

Несколько дней назад к группе на YouTube пришла претензия по поводу этого ролика. «Суть претензии в том, что наша мелодия совпадает с другой записью, продолжает Ведерникова. – Претензия поступила от финнов, у них есть какой-то певец, который записал песню под названием «Гимн любви» на финском языке. И они нам предъявляют претензию, что у нас идет музыкальное совпадение порядка минуты. Когда мы послушали эту песню на финском языке, там эта минута в чистом виде гимн России. И претензия в том, что музыка принадлежит этим финнам, а мы ее используем. И ситуация такая, что, если мы на эту претензию не ответим, нам просто закроют YouTube-канал».

Музыку гимна России «Солнцеворот» не менял, разве что аранжировку для нее делал участник шоу "Уральских пельменей" Сергей Калугин. Юристы советуют нашей группе подать ответную жалобу, и тогда спор точно разрешится в пользу екатеринбуржцев.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.11.2019, 14:13
Гость: IgS

Чем больше разных гимн тем лучше.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.