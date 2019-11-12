Финны обвинили екатеринбургскую фолк-группу в краже гимна России

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Курьезная жалоба поступила на екатеринбургскую фолк-группу «Солнцеворот» на YouTube из-за использования гимна России.

Удивление вызывает тот факт, что претензия поступила с канала финского музыканта, который считает себя правообладателем. «Мы сняли клип на гимн России год назад, выложили его на YouTube, — рассказала E1.RU Анастасия Ведерникова, вокалистка группы «Солнцеворот». — Это наша оригинальная версия, но там ничего не изменено, слова и текст».

Несколько дней назад к группе на YouTube пришла претензия по поводу этого ролика. «Суть претензии в том, что наша мелодия совпадает с другой записью, продолжает Ведерникова. – Претензия поступила от финнов, у них есть какой-то певец, который записал песню под названием «Гимн любви» на финском языке. И они нам предъявляют претензию, что у нас идет музыкальное совпадение порядка минуты. Когда мы послушали эту песню на финском языке, там эта минута в чистом виде гимн России. И претензия в том, что музыка принадлежит этим финнам, а мы ее используем. И ситуация такая, что, если мы на эту претензию не ответим, нам просто закроют YouTube-канал».

Музыку гимна России «Солнцеворот» не менял, разве что аранжировку для нее делал участник шоу "Уральских пельменей" Сергей Калугин. Юристы советуют нашей группе подать ответную жалобу, и тогда спор точно разрешится в пользу екатеринбуржцев.