Tanzwut и MORDOR, 15 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

17:50

Берлинская группа Tanzwut привлекает все новых и новых поклонников

Делает она это если не вывесками вроде "средневековый метал", то давно и намертво прилипшим к коллективу ярлыком "Rammstein с волынками" (с Rammstein, как и с другими своими земляками и единомышленниками, Tanzwut регулярно сотрудничают).

Концертные шоу группы (название которой переводится примерно как "ярость танца") не позволяли о ней забыть даже во время взятой Tanzwut пятилетней паузы между релизами, ну а сейчас, когда их дискография обновляется как никогда часто, поводов увидеть группу в деле стало особенно много: тут и недавнее 20-летие, и еще один новый альбом.

Концерт откроет группа MORDOR.

