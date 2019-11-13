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Tanzwut и MORDOR, 15 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

17:50 13.11.2019
Tanzwut и MORDOR, 15 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Берлинская группа Tanzwut привлекает все новых и новых поклонников

Делает она это если не вывесками вроде "средневековый метал", то давно и намертво прилипшим к коллективу ярлыком "Rammstein с волынками" (с Rammstein, как и с другими своими земляками и единомышленниками, Tanzwut регулярно сотрудничают).

Концертные шоу группы (название которой переводится примерно как "ярость танца") не позволяли о ней забыть даже во время взятой Tanzwut пятилетней паузы между релизами, ну а сейчас, когда их дискография обновляется как никогда часто, поводов увидеть группу в деле стало особенно много: тут и недавнее 20-летие, и еще один новый альбом.

Концерт откроет группа MORDOR.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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