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Определен самый обаятельный и привлекательный певец на Земле

14:27 13.11.2019
Определен самый обаятельный и привлекательный певец на Земле
Фото с сайта kinopoisk.ru
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Издание People даровало певцу Джону Ледженду почетный «самого сексуального из ныне живущих мужчин».

Новость смутила артиста, который заметил в интервью изданию, что это одновременно волнует и пугает его. «Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула», — передает Lenta.Ru реакцию Ледженда.

Зато звание певца обрадовало его жену Кристин Тейген, которая посвятила серию твитов новому званию своего мужа. Довольная супруга обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, написав, что «спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин», пообещала сделать кружку с этим титулом и сообщила подписчикам, что самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) — 40-летний певец, актер и автор песен, обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». В его арсенале шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году.
 

Темы: Кино в мире, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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