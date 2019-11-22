]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Юрий Лоза озвучил главную цель возвращения Софии Ротару в Россию

17:09 22.11.2019
Юрий Лоза озвучил главную цель возвращения Софии Ротару в Россию
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
Материалы по теме:

Композитор, певец и музыкальный эксперт Юрий Лоза высказал свое мнение относительно цели приезда Софии Ротару в Россию.

По мнению Лозы, росийско-украинскую артистку привели сюда деньги. «Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова, - сообщает РИА Новости. – Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран. Артист приезжает в Таллинн, говорит, что «Таллинн самый красивый город на свете», приезжает в Кострому – «Кострома самый красивый город на свете». Она же тоже артистка».

В качестве примера готовности поступиться своими принципами ради денег Лоза привел и других артистов. «Меня украинцы не пускают. Если бы я сказал, что терпеть не могу Россию, уже бы поехал туда. Для меня принципы дороже, для нее – нет. Сколько у нас таких перебежчиков было? Миллион. Артисты разные: одни готовы чем-то жертвовать, другие – нет. Тем более Ротару женщина, а когда можно было утверждать, что женщина постоянна в своих симпатиях. Стоит сделать на это поправку».

На днях мы сообщали, что София Ротару отметилась сразу на нескольких новогодних съемках в России. Если год назад артистка отменила участие в «Песне года», то в этом году свое участие в фестивале поп-песни она организаторам подтвердила.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.11.2019, 19:45
Гость: Сердечник

кто бы сомневался-то, что деньги. я даже и не читал текст новости. а юрий Лоза гениально "озвучил" то, что понятно моему больному сердцу и каждому псу в подворотне. и не надо быть юрием Лозой, чтобы эту очевидную вещь здесь озвучивать. Можно было сказать "Иван Иванов озвучил главную цель возвращения Софии Ротару в Россию" или "Дмитрий Медведев озвучил главную цель возвращения Софии Ротару в Россию" или "Алексей Навальный озвучил главную цель возвращения Софии Ротару в Россию" или .....
22.11.2019, 19:07
Гость: как же надоели

Эти старые певуньи -перевертышки- без стыда и совести-фуууууу
22.11.2019, 19:00
Гость: Реалло

Сегодня правит Доллар.Если находятся люди,готовые платить немалые деньги за лицезрение этой фанерщицы-русофобки - то что ж тут поделаешь...Но на месте Государства я бы дал ей пинка.У нее миллионы евро неоплаченных в России налогов.
А вот если бы объявили сами люди полный бойкот и игнор - была бы всем русофобам наука.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.