Юрий Лоза озвучил главную цель возвращения Софии Ротару в Россию

17:09

Композитор, певец и музыкальный эксперт Юрий Лоза высказал свое мнение относительно цели приезда Софии Ротару в Россию.

По мнению Лозы, росийско-украинскую артистку привели сюда деньги. «Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова, - сообщает РИА Новости. – Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран. Артист приезжает в Таллинн, говорит, что «Таллинн самый красивый город на свете», приезжает в Кострому – «Кострома самый красивый город на свете». Она же тоже артистка».

В качестве примера готовности поступиться своими принципами ради денег Лоза привел и других артистов. «Меня украинцы не пускают. Если бы я сказал, что терпеть не могу Россию, уже бы поехал туда. Для меня принципы дороже, для нее – нет. Сколько у нас таких перебежчиков было? Миллион. Артисты разные: одни готовы чем-то жертвовать, другие – нет. Тем более Ротару женщина, а когда можно было утверждать, что женщина постоянна в своих симпатиях. Стоит сделать на это поправку».

На днях мы сообщали, что София Ротару отметилась сразу на нескольких новогодних съемках в России. Если год назад артистка отменила участие в «Песне года», то в этом году свое участие в фестивале поп-песни она организаторам подтвердила.