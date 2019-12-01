«Громыка», 5 декабря, «16 Тонн»

17:46

Триумфально отпраздновав «Первый пятилет», «Громыка» приглашает москвичей совместно отметить неотвратимое наступление Громого Года, запланированное 5 декабря в клубе «16 Тонн»!

Предстоящее выступление «Громыки» в столице нашей Родины – настоящий концерт-аперитив – своего рода первый бокал Советского шампанского, открывающий долгожданную, но непростую череду Новогодних праздников.

Музыкальная терапия «Громыки» поможет вам войти подготовленными в сезон охоты за бесчисленными подарками, выйти победителем из любых корпоративных испытаний и стать звездой детских утренников.

Настоятельно рекомендуем не только в качестве проверенного лекарства от осенней хандры и зимней спячки, но и для профилактики последующих новогодних нагрузок!

В программе вечера – любимые публикой шлягеры «Громыки» и несколько праздничных сюрпризов!

5 декабря в клубе «16 Тонн» «Громыка» будет поздравлять всех с Громым годом