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Тараканы! «Интернет и боеголовки» (двуязычный мини-альбом)

13:06 23.12.2019 , Денис Ступников

Исполнитель: Тараканы!, Название: «Интернет и боеголовки», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Может статься так, что этот коротенький диск станет последним релизом «Тараканов» в их привычной ипостаси. Группа предварительно проанонсировала некий амбициозный проект, который будет реализовывать в ближайшее время.

Но что было делать с более привычными по фактуре и посылу песнями, которые писались как отклик на текущие события? Следуя принципу «куй редкие металлы, пока горячи» «Тараканы!» выложили их в интернете и выпустили на CD в симпатичном красненьком диджипаке.

Поляризация действительности сказалась на структуре свежих «треков» «Тараканов!». Несколько лет назад Дмитрий «Сид» Спирин признавался, что избегает теперь однобокого противопоставления в песнях «праведных мы» «зажравшимся им». В мини-альбоме антитеза вернулась, но уже на новом витке.

Спирин не снимает ответственности за происходящее со своего поколения в «Деле молодых», возлагая надежды уже на тех, кто придет за нами. В «Дезертире из армии» зла решимость героя «послать их все на х…» подчеркнута маршевым ритмом, но сам процесс «посылания» остаётся всё же за кадром песни.

В «Жизнь слишком коротка» Сид радуется своему жизненному выбору, но не пытается заретушировать и грехи молодости. Лирическая мелодия этой вещи отлично бы подошла для саундтрека какого-нибудь российского фильма о человеке, который мог получить всё, но выбрал трудный путь маргинала. А «Военная тревога» (ещё более заманчивая с мелодической точки зрения) воспринимается как сиквел песни «Кто-то из нас двоих». Тринадцать лет спустя кольцо плохих новостей всё теснее смыкается вокруг нас, причем где свои, где чужие, стало ещё непонятнее.

Релиз добит четырьмя англоязычными версиями тех же самых песен и четырьмя обложками интернет-синглов. Достойный итог, ждём чего-то нового?
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки
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