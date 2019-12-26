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Российская пианистка Элина Валиева погибла в Венгрии

13:20 26.12.2019
Элина Валиева. Фото из соцсетей пианистки
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Российская пианистка Элина Валиева погибла в Венгрии.

Она скончалась в отеле Otto Studios, который расположен старом доме, где произошла утечка бытового газа. Вместе с Валиевой пострадал и ее близкий друг, который сейчас находится в тяжелом состоянии с токсическим отравлением в одной из больниц Будапешта, сообщает РИА Новости. «Они просто легли спать», – с прискорьие отметил сотрудник дипломатической миссии.

По окончании всех необходимых процедур тело Элины Валиевой доставят на Родину. «Это, в том числе, зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле», – заключили в дипломатической миссии.

Элина Валиева была выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, стипендиатом Министерства культуры России, президента Белоруссии, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», российского фонда «Одаренные дети», а также лауреатом ряда международных конкурсов. 
 

Темы: Киномания и саундтреки, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 20:38
Гость: Сердечник

помню как однажды у соседей случайно отравилась и погибла от утечки газа молодая пара, так жалко было, хорошие очень были...
и тут постучался к нам в двери человек и представился их родственником, сказал что собирает деньги на похороны...
отвалили ему от души. ведь хорошие были очень...
но на другой день опять постучался человек в двери и сказал что он...
настоящий родственник погибшей пары...
немая сцена...оказалось какой-то ловкач таким способом поднимает немалые суммы представляясь родственником пострадавших или погибших...
а родственникам - только проблемы и ни копейки...
26.12.2019, 19:40
Гость: правильно,

Лучше в КРЫМУ любоваться историческими,ухоженными объектами и дышать уникальным ,лечебным воздухом! Тогда и никакой депрессии не будет!
26.12.2019, 19:36
Гость: напрасно выбрала место отдыха венгрию...

Лучше бы в Крым-первым поездом отправилась,и осталась бы ЖИВА, ....... обидно,когда погибают молодые,талантливые люди......,но с любом случае ,соболезнования семье и близким...
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