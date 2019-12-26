13:20

Российская пианистка Элина Валиева погибла в Венгрии.

Она скончалась в отеле Otto Studios, который расположен старом доме, где произошла утечка бытового газа. Вместе с Валиевой пострадал и ее близкий друг, который сейчас находится в тяжелом состоянии с токсическим отравлением в одной из больниц Будапешта, сообщает РИА Новости. «Они просто легли спать», – с прискорьие отметил сотрудник дипломатической миссии.

По окончании всех необходимых процедур тело Элины Валиевой доставят на Родину. «Это, в том числе, зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле», – заключили в дипломатической миссии.

Элина Валиева была выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, стипендиатом Министерства культуры России, президента Белоруссии, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», российского фонда «Одаренные дети», а также лауреатом ряда международных конкурсов.

