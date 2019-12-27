Неизвестный вариант «Палача» Высоцкого выставлен на торги за полмиллиона

17:43

Неизвестный черновой вариант текста песни Владимира Высоцкого «Палач» будет продан на аукционе 23 января.

Листок с собственноручными правками Высоцкого находится в хорошем состоянии. «Рукопись выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. В отличном состоянии. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновик», - передает ТАСС описание лота.

Организаторы аукционного дома «Литфонд» отметили, что, согласно «Энциклопедии творчества Владимира Высоцкого. Гражданский аспект» Якова Кормана, песня «Палач» входит в трилогию с двумя частями «Истории болезни». Выставленный на торги черновик начинается строкой «Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен», которая не вошла в окончательный вариант. При этом строка «Когда я об стену разбил лицо и члены», которая является первой в известном варианте, в представленной редакции находится в середине текста

Стартовая цена лота составит 500-550 тысяч рублей.

