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Неизвестный вариант «Палача» Высоцкого выставлен на торги за полмиллиона

17:43 27.12.2019
Неизвестный вариант «Палача» Высоцкого выставлен на торги за полмиллиона
Владимир Высоцкий. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Неизвестный черновой вариант текста песни Владимира Высоцкого «Палач» будет продан на аукционе 23 января.

Листок с собственноручными правками Высоцкого находится в хорошем состоянии. «Рукопись выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. В отличном состоянии. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновик», - передает ТАСС описание лота.

Организаторы аукционного дома «Литфонд» отметили, что, согласно «Энциклопедии творчества Владимира Высоцкого. Гражданский аспект» Якова Кормана, песня «Палач» входит в трилогию с двумя частями «Истории болезни». Выставленный на торги черновик начинается строкой «Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен», которая не вошла в окончательный вариант. При этом строка «Когда я об стену разбил лицо и члены», которая является первой в известном варианте, в представленной редакции находится в середине текста

Стартовая цена лота составит 500-550 тысяч рублей.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Аукционы и торги в России
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