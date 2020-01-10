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Неизданные песни Дэвида Боуи увидят свет в Великобритании

16:49 10.01.2020
Неизданные песни Дэвида Боуи увидят свет в Великобритании
Дэвид Боуи. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Английский звукозаписывающий лейбл Parlophone Records выпустит в 2020 году два альбома с редкими и ранее не издававшимися произведениями певца Дэвида Боуи (1947-2016).

Диск под названием «Is It Any Wonder» включает в себя шесть треков. Среди них - ранее неизданная версия песни The Man Who Sold The World, вышедшая в эфир BBC в 1997 году. Parlophone Records выпустила композицию 8 января, приурочив событие к 73-му дню рождения Боуи, сообщает ТАСС. Остальными треками, по информации звукозаписывающей компании, станут редкие записи, сделанные певцом в 1990-х. Компания будет представлять их в цифровом формате на своем официальном сайте - по одному в неделю.

Выпуск второго альбома ChangesNowBowie студия назначила на 18 апреля 2020 года, международный День музыкального магазина. В альбом войдут девять композиций, записанных Боуи во время репетиции к концерту в «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке в 1996 году. На обложке альбома будет портрет рок-музыканта, сделанный фотографом Альбертом Уотсоном в Нью-Йорке в том же году.

После смерти Боуи продажи его альбомов в США многократно возросли. Всего за неделю, в которую скончался певец, было продано 682 тыс. копий.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 17:46
Гость: Ну-ну

Ну, надо сказать, что и среди изданного там слушать мало чего было за исключением, пожалуй, одной композиции Space Oddity :)
Хотя прикиды у него, безусловно, были весьма навороченные по тем временам.
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