Неизданные песни Дэвида Боуи увидят свет в Великобритании

16:49

Английский звукозаписывающий лейбл Parlophone Records выпустит в 2020 году два альбома с редкими и ранее не издававшимися произведениями певца Дэвида Боуи (1947-2016).

Диск под названием «Is It Any Wonder» включает в себя шесть треков. Среди них - ранее неизданная версия песни The Man Who Sold The World, вышедшая в эфир BBC в 1997 году. Parlophone Records выпустила композицию 8 января, приурочив событие к 73-му дню рождения Боуи, сообщает ТАСС. Остальными треками, по информации звукозаписывающей компании, станут редкие записи, сделанные певцом в 1990-х. Компания будет представлять их в цифровом формате на своем официальном сайте - по одному в неделю.

Выпуск второго альбома ChangesNowBowie студия назначила на 18 апреля 2020 года, международный День музыкального магазина. В альбом войдут девять композиций, записанных Боуи во время репетиции к концерту в «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке в 1996 году. На обложке альбома будет портрет рок-музыканта, сделанный фотографом Альбертом Уотсоном в Нью-Йорке в том же году.

После смерти Боуи продажи его альбомов в США многократно возросли. Всего за неделю, в которую скончался певец, было продано 682 тыс. копий.

